Грилиш – лучший игрок сезона АПЛ по пяти показателям

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш лидирует в сезоне АПЛ сразу по нескольким показателям:
– наибольшее количество пасов в финальную треть поля (271);
– наибольшее количество выигранных единоборств (123);
– наибольшее количество касаний мяча в чужой штрафной (108);
– наибольшее количество заработанных фолов на себе (56);
– наибольшее количество созданных голевых моментов (43).
Игрок забил пять голов, сделал шесть результативных пасов.
«Ливерпуль» готов побороться за Грилиша с «МЮ» и «Сити»
Источник: Squawka Football