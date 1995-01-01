Ларссон: «Моя большая мечта – сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов»

носсраЛ не понял еще, куда попал? Гы-гы-гы
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что мечтает дебютировать в Лиге чемпионов в составе московской команды.
«Я хочу продолжать в том же духе и сыграть в Лиге чемпионов со «Спартаком». Для меня это большая мечта. Соревноваться с лучшими в мире – это то, чего хочет каждый футболист. Если нам удастся добиться этого в нынешнем сезоне, я буду гордиться командой», – сказал 23-летний швед.
- Ларссон в текущем сезоне провел за «Спартак» 19 матчей, забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
- Команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.