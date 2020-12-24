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  • Ларссон: «Моя большая мечта – сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов»

Ларссон: «Моя большая мечта – сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов»

24 декабря 2020, 21:47
7

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что мечтает дебютировать в Лиге чемпионов в составе московской команды.

«Я хочу продолжать в том же духе и сыграть в Лиге чемпионов со «Спартаком». Для меня это большая мечта. Соревноваться с лучшими в мире – это то, чего хочет каждый футболист. Если нам удастся добиться этого в нынешнем сезоне, я буду гордиться командой», – сказал 23-летний швед.

  • Ларссон в текущем сезоне провел за «Спартак» 19 матчей, забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
  • Команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (7)
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хав_бек
1608838402
Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. У каждого должна быть цель. Но тут главное к ней идти, а не только мечтать.
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DOCTOR PENALTY
1608841554
Интересные у тебя мечты, Джордан, как и фамилия, если её прочитать наоборот. (только бы не сглазить)
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knikos
1608841883
Наверое мечтает играть в Спаме до конца своей футбольной карьеры. И то не факт , что дождётся такого ... Ну разве что обновить "рекорд" 1:18 ...
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pavel-konstantinov
1608847270
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Дядя Серёжа
1608859741
Дык попадай по воротам чаще, чаще бомжей, чаще коней... Оно и будет видней.
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