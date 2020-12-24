Ларссон: «Моя большая мечта – сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что мечтает дебютировать в Лиге чемпионов в составе московской команды.

«Я хочу продолжать в том же духе и сыграть в Лиге чемпионов со «Спартаком». Для меня это большая мечта. Соревноваться с лучшими в мире – это то, чего хочет каждый футболист. Если нам удастся добиться этого в нынешнем сезоне, я буду гордиться командой», – сказал 23-летний швед.