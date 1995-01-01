Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Ларссон: «Моя большая мечта – сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что мечтает дебютировать в Лиге чемпионов в составе московской команды.

    «Я хочу продолжать в том же духе и сыграть в Лиге чемпионов со «Спартаком». Для меня это большая мечта. Соревноваться с лучшими в мире – это то, чего хочет каждый футболист. Если нам удастся добиться этого в нынешнем сезоне, я буду гордиться командой», – сказал 23-летний швед.

    • Ларссон в текущем сезоне провел за «Спартак» 19 матчей, забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
    • Команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4000

      Puddle 7 минут назад

      носсраЛ не понял еще, куда попал? Гы-гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4058

      Cleaner 18 минут назад

      Ха Ха Ха.)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7232

      Литейный4 32 минуты назад

      Долго придется ждать свиньям Лигу Чемпионов. Столько не живут. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81592
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru