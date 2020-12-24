Представитель Де Дзерби – о переговорах со «Спартаком»: «Ничего не знаем об этом слухе»

Джузеппе Сапиенца, представитель главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, отреагировал на информацию об отказе 41-летнего специалиста возглавить «Спартак».
«Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но мы ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут – это серьезно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник», – приводит его слова Sport24.
- La Gazetta dello Sport сообщала, что «Спартак» предлагал тренеру зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что в три раза выше нынешнего оклада.
- Действующий тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом и может покинуть пост текущей зимой.
- Команда ушла на перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24