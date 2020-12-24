Представитель Де Дзерби – о переговорах со «Спартаком»: «Ничего не знаем об этом слухе»

Джузеппе Сапиенца, представитель главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, отреагировал на информацию об отказе 41-летнего специалиста возглавить «Спартак».

«Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но мы ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут – это серьезно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник», – приводит его слова Sport24.