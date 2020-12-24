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    Представитель Де Дзерби – о переговорах со «Спартаком»: «Ничего не знаем об этом слухе»

    Джузеппе Сапиенца, представитель главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, отреагировал на информацию об отказе 41-летнего специалиста возглавить «Спартак».

    «Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но мы ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут – это серьезно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник», – приводит его слова Sport24.

    • La Gazetta dello Sport сообщала, что «Спартак» предлагал тренеру зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что в три раза выше нынешнего оклада.
    • Действующий тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом и может покинуть пост текущей зимой.
    • Команда ушла на перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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