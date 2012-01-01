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    Сайманов: «Может, клубы не из первой пятерки РПЛ давно созрели для того, чтобы у них был представитель в исполкоме РФС»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал свой успех на выборах в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

    «Все прошло в штатном режиме. Ничего особенного – голосование, обсуждение. Я не был в исполкоме. Может, клубы не из первой пятерки давно созрели для того, чтобы у них был представитель в исполкоме. Думаю, с этим и связано, что выбрали меня.

    Меня выдвинул «Ростов» как кандидата. Простым тайным голосованием вышли три кандидата от РПЛ. Неожиданные кандидаты? Для меня – нет. Мне кажется, что членами исполкома РПЛ должны быть люди, которые горят желанием что-то сделать для клубов. Планов громадье. Примерно предполагаю, кто за меня голосовал. Это клубы, грубо говоря, не из первой пятерки. Со своей стороны я должен доносить до исполкома наши пожелания. Появилась свежая кровь: господин Соловьев, про Галицкого вообще нечего говорить. Надеюсь, что я тоже принесу пользу РПЛ и РФС», – сказал Сайманов.

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    Источник: «Чемпионат»

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