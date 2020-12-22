Сайманов: «Может, клубы не из первой пятерки РПЛ давно созрели для того, чтобы у них был представитель в исполкоме РФС»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал свой успех на выборах в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

«Все прошло в штатном режиме. Ничего особенного – голосование, обсуждение. Я не был в исполкоме. Может, клубы не из первой пятерки давно созрели для того, чтобы у них был представитель в исполкоме. Думаю, с этим и связано, что выбрали меня.

Меня выдвинул «Ростов» как кандидата. Простым тайным голосованием вышли три кандидата от РПЛ. Неожиданные кандидаты? Для меня – нет. Мне кажется, что членами исполкома РПЛ должны быть люди, которые горят желанием что-то сделать для клубов. Планов громадье. Примерно предполагаю, кто за меня голосовал. Это клубы, грубо говоря, не из первой пятерки. Со своей стороны я должен доносить до исполкома наши пожелания. Появилась свежая кровь: господин Соловьев, про Галицкого вообще нечего говорить. Надеюсь, что я тоже принесу пользу РПЛ и РФС», – сказал Сайманов.