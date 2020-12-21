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    «Горжусь, что опередил Месси и Роналду». Бензема признан лучшим игроком сезона в Примере

    Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Примеры в сезоне-2019/20, сообщает Marca.

    За последние 11 лет лучшими футболистами сезона признавались только форвард «Барселоны» Лионель Месси и бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Ювентус».

    «Для меня это большая честь, я счастлив получить эту награду. Месси и Роналду – другой уровень, они выиграли много индивидуальных трофеев. Я горжусь, что смог опередить их и стал лучшим игроком Примеры», – сказал Бензема.

    • В 37 матчах прошлого сезона Примеры Бензема забил 21 гол и сделал восемь ассистов.

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    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +453

      El_Chori 23 минуты назад

      Бротан, Роналду уже два года как не играет в Примере. Иди постучись обратно головой о штангу.

      0
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      Рейтинг: +18713

      bset 28 минут назад

      Кто-нибудь объяснит Бензема, что он не мог опередить Роналду, потому что тот играет в другой лиге?

      0
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      Рейтинг: +265

      cevin cigan > bset 12 минут назад

      Последние 11 лет,только эти двое,значит последние два года был Месси.Что непонятного?

      0
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