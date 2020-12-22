«Горжусь, что опередил Месси и Роналду». Бензема признан лучшим игроком сезона в Примере

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Примеры в сезоне-2019/20, сообщает Marca.

За последние 11 лет лучшими футболистами сезона признавались только форвард «Барселоны» Лионель Месси и бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Ювентус».

«Для меня это большая честь, я счастлив получить эту награду. Месси и Роналду – другой уровень, они выиграли много индивидуальных трофеев. Я горжусь, что смог опередить их и стал лучшим игроком Примеры», – сказал Бензема.