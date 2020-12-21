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    «Реал» интересуется полузащитником «Брайтона» Биссума

    Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума попал в шорт-лист «Реала», пишет Mundo Deportivo.

    Мадридский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего футболиста на случай, если не удастся заполучить Поля Погба («Манчестер Юнайтед») или Эдуардо Камавинга («Ренн»).

    Помимо «Реала» малийский хавбек интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу». Купить его можно за 35-40 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Биссума провел за «Брайтон» 13 матчей и забил один гол.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    21.12.2020 22:33
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