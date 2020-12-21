«Реал» интересуется полузащитником «Брайтона» Биссума

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума попал в шорт-лист «Реала», пишет Mundo Deportivo.
Мадридский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего футболиста на случай, если не удастся заполучить Поля Погба («Манчестер Юнайтед») или Эдуардо Камавинга («Ренн»).
Помимо «Реала» малийский хавбек интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу». Купить его можно за 35-40 миллионов евро.
- В текущем сезоне Биссума провел за «Брайтон» 13 матчей и забил один гол.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo