Аршавин – о будущем Тедеско: «Логично на месте «Спартака» заменить тренера»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о нежелании продлевать контракт с клубом.
«Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (имеется в виду Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал» с 1996 по 2018 год – примечание «Бомбардира»), его могли только на носилках оттуда вынести.
В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер – завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу.
Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», – сказал Аршавин.
- Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании сезона.
- Команда идет на третьем месте в РПЛ по итогам 19 туров.
Источник: «Матч ТВ»