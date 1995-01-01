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    Аршавин – о будущем Тедеско: «Логично на месте «Спартака» заменить тренера»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о нежелании продлевать контракт с клубом.

    «Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (имеется в виду Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал» с 1996 по 2018 год – примечание «Бомбардира»), его могли только на носилках оттуда вынести.

    В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер – завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу.

    Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», – сказал Аршавин.

    • Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании сезона.
    • Команда идет на третьем месте в РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:15
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      Рейтинг: +26168

      oyabun 14 минут назад

      Капитан Очевидность!

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