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  • Аршавин – о будущем Тедеско: «Логично на месте «Спартака» заменить тренера»

Аршавин – о будущем Тедеско: «Логично на месте «Спартака» заменить тренера»

21 декабря 2020, 10:15
7

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о нежелании продлевать контракт с клубом.

«Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (имеется в виду Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал» с 1996 по 2018 год – примечание «Бомбардира»), его могли только на носилках оттуда вынести.

В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер – завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу.

Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», – сказал Аршавин.

  • Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании сезона.
  • Команда идет на третьем месте в РПЛ по итогам 19 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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oyabun
1608537678
Капитан Очевидность!
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vladimir-7
1608538807
Но ты не объяснил, почему Федун должен заменить тренера, ведь его команда с Тедеско находится в лидирующей тройке команд или тебе, просто, нравится, что любая команда, кроме, конечно, Зенита, меняет тренеров и ты всем это рекомендуешь. Посоветуй Миллеру поменять Семака и сразу выскочишь с его Матч-ТВ. Тоже, нашелся авторитет.
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Дядя Серёжа
1608542445
И пальцем по губам - шлёп
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NewLife
1608543266
Мастер по изрыганию банальностей, не несущих никакого содержания.
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