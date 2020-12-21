Аршавин – о будущем Тедеско: «Логично на месте «Спартака» заменить тренера»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о нежелании продлевать контракт с клубом.

«Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (имеется в виду Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал» с 1996 по 2018 год – примечание «Бомбардира»), его могли только на носилках оттуда вынести.

В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер – завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу.

Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», – сказал Аршавин.