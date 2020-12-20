«Суарес без меня не забивал, а с моим возвращением сделал дубль. Сволочь!». Диего Коста пошутил над партнером

Нападающий «Атлетико» Диего Коста в матче с «Эльче» (3:1) вернулся в строй. Луис Суарес оформил дубль.

«Он не забивал, но как только я вернулся на поле, он оформил дубль. Вот сволочь!» – улыбаясь сказал Коста.

«Надеюсь, Суарес продолжит в том же духе. Я очень рад за него – он бомбардир, и чем больше голов, тем лучше для команды.

Мы продолжим забивать и соревноваться, но в конце концов будем уважать друг друга. Если мы хотим завоевать что-то большое в этом году, это должно быть похоже на сезон, в котором мы выиграли Примеру в 2014 году — у нас была отличная команда», – добавил игрок, чьи слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую AS.