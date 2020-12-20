Сульшер: «В Погба есть ДНК «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер убежден, что ментальность клуба есть в крови у полузащитника Поля Погба. В то же время норвежец призвал не превозносить значимость отдельного футболиста.

«Погба еще ребенком был в системе «Манчестер Юнайтед». В нем есть ДНК клуба, он это понимает. Но «МЮ» – это работа в команде, и ни один футболист не может быть нечто большим, чем клуб.

Поль всегда был амбициозным парнем. Он готовится к матчам, показывает хороший настрой. Сейчас Погба обретает полноценную форму после коронавируса», – сказал Сульшер.