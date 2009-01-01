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    Сульшер: «В Погба есть ДНК «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер убежден, что ментальность клуба есть в крови у полузащитника Поля Погба. В то же время норвежец призвал не превозносить значимость отдельного футболиста.

    «Погба еще ребенком был в системе «Манчестер Юнайтед». В нем есть ДНК клуба, он это понимает. Но «МЮ» – это работа в команде, и ни один футболист не может быть нечто большим, чем клуб.

    Поль всегда был амбициозным парнем. Он готовится к матчам, показывает хороший настрой. Сейчас Погба обретает полноценную форму после коронавируса», – сказал Сульшер.

    • С 2009 по 2011 год Погба обучался в академии «Манчестер Юнайтед».
    • С 2012 по 2016 год француз играл за «Ювентус».
    • Погба – чемпион мира 2018 года.

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    Источник: Express

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