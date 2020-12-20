«Интер» поборется с «Реалом» и «Барселоной» за Вейналдума

На полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума появился еще один претендент. Как пишет Sportbox со ссылкой на итальянский портал Tuttomercatoweb, футболиста планирует заполучить «Интер».
Также нидерландцем интересуются мадридский «Реал» и «Барселона», главный тренер которой Рональд Куман знаком с Вейналдумом по работе в сборной.
- Следующим летом 30-летний футболист может стать свободным агентом.
- Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: Sportbox