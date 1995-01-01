«Реал» интересуется Вейналдумом

эмм
если это серьезно
то как то страшно за будущее клуба
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум стал трансферной целью «Реала».
По информации Sport.es, мадридский клуб готов побороться за голландского хавбека с «Барселоной», которая безуспешно пыталась купить его в прошлое ТО.
- Следующим летом 30-летний футболист может стать свободным агентом.
- Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, провел 199 матчей, забил 19 голов и сделал 16 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.