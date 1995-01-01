Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Реал» интересуется Вейналдумом

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум стал трансферной целью «Реала».

    По информации Sport.es, мадридский клуб готов побороться за голландского хавбека с «Барселоной», которая безуспешно пыталась купить его в прошлое ТО.

    • Следующим летом 30-летний футболист может стать свободным агентом.
    • Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, провел 199 матчей, забил 19 голов и сделал 16 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2077

      FENIX-SL 1 час назад

      эмм
      если это серьезно
      то как то страшно за будущее клуба

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80633
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru