«Реал» интересуется Вейналдумом

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум стал трансферной целью «Реала».

По информации Sport.es, мадридский клуб готов побороться за голландского хавбека с «Барселоной», которая безуспешно пыталась купить его в прошлое ТО.