Артета – после семи матчей АПЛ без побед: «Уходить не планирую»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поговорил о будущем. Испанец настроен продолжать работу с клубом.

«Моя энергия сосредоточена на том, чтобы вывести команду из этой ситуации. Буду поддерживать дух и борьбу, которую парни показывают на поле. Уходить не планирую», – сказал Артета.

«Арсенал» 2-й сезон подряд встретит Рождество в нижней части таблицы. За все время работы Арсена Венгера такого не было ни разу.

такого не было ни разу. У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.

«Арсенал» занимает 15-е место.

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