Рэшфорд: «Нынешний состав «Манчестер Юнайтед» способен брать большие трофеи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не сомневается в силе команды. Он верит в трофеи.

«Нынешний состав способен на большие титулы. Мы близки к этому. Осталось сделать последнее усилие, чтобы стать командой, борющейся за победу во всех турнирах.

В топ-матчах мы играем на равных. У нас есть уверенность в победе. В АПЛ сейчас ничего не решено», – считает Рэшфорд.