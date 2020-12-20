Рэшфорд: «Нынешний состав «Манчестер Юнайтед» способен брать большие трофеи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не сомневается в силе команды. Он верит в трофеи.
«Нынешний состав способен на большие титулы. Мы близки к этому. Осталось сделать последнее усилие, чтобы стать командой, борющейся за победу во всех турнирах.
В топ-матчах мы играем на равных. У нас есть уверенность в победе. В АПЛ сейчас ничего не решено», – считает Рэшфорд.
- В 19:30 по Москве «Манчестер Юнайтед» начнет матч против «Лидса».
- Манчестерцы занимают в таблице 7-е место.
- В декабре команда вылетела из Лиги чемпионов.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»