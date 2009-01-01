Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Рэшфорд: «Нынешний состав «Манчестер Юнайтед» способен брать большие трофеи»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не сомневается в силе команды. Он верит в трофеи.

    «Нынешний состав способен на большие титулы. Мы близки к этому. Осталось сделать последнее усилие, чтобы стать командой, борющейся за победу во всех турнирах.

    В топ-матчах мы играем на равных. У нас есть уверенность в победе. В АПЛ сейчас ничего не решено», – считает Рэшфорд.

    • В 19:30 по Москве «Манчестер Юнайтед» начнет матч против «Лидса».
    • Манчестерцы занимают в таблице 7-е место.
    • В декабре команда вылетела из Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81553
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru