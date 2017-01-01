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    Журналист Андронов: «Тедеско и Салихова общались с Газизовым как с мальчиком, подающим мячи»

    Журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов рассказал, как главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско относился к Шамилю Газизову. Он в клубе уже не работает.

    «Кто-нибудь может объяснить, почему уволили Газизова? Сам он сказал, что стал превращаться в клерка, ничего не значащего. Была такая история то ли на базе, то ли на стадионе. Газизов шел, а рядом сидели Доменико Тедеско и Зарема Салихова. Он подошел, поздоровался, а с ним пообщались как с мальчиком, подающим мячи. «Иди в кабинет, занимайся своими делами», – рассказал журналист на ютуб-канале «Андронов vs Шмурнов».

    • Газизов вскоре может вернуться в «Уфу».
    • Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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