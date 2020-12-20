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  • Журналист Андронов: «Тедеско и Салихова общались с Газизовым как с мальчиком, подающим мячи»

Журналист Андронов: «Тедеско и Салихова общались с Газизовым как с мальчиком, подающим мячи»

20 декабря 2020, 01:35
26

Журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов рассказал, как главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско относился к Шамилю Газизову. Он в клубе уже не работает.

«Кто-нибудь может объяснить, почему уволили Газизова? Сам он сказал, что стал превращаться в клерка, ничего не значащего. Была такая история то ли на базе, то ли на стадионе. Газизов шел, а рядом сидели Доменико Тедеско и Зарема Салихова. Он подошел, поздоровался, а с ним пообщались как с мальчиком, подающим мячи. «Иди в кабинет, занимайся своими делами», – рассказал журналист на ютуб-канале «Андронов vs Шмурнов».

  • Газизов вскоре может вернуться в «Уфу».
  • Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико Газизов Шамиль
Комментарии (26)
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Валерий2705
1608423765
Мнение про украинской ш.л.ю.х.и Андронова не очень интересно. Таким и работу не стоило давать, ехал бы в ридну Украину.
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Дедуктор
1608430855
Если в гламурной тусовке фанатов "Свинарника" еще остались вменяемые и честные люди, то уже должно бы прозвучать: "Салихова, иди сюда!".
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Nariman27
1608435929
эти журналисты наверняка при этом присутствовали))))
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Ганнибал Лектор
1608441237
Гламурная телка решила развалить спартак?
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American-Patriot
1608446430
А в соседнем колхозе украли члена портии...
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vladimir-7
1608446868
Задача сегодняшнего журналиста состоит в том, чтобы придумать какую-нибудь ситуацию и опубликовать её, получить за неё деньги и дальше любоваться, как болельщики, ругаясь друг с другом, реагируют на статью. Нужно лишить подобных журналистов этого удовольствия, отсутствием реакций болельщиков на такие статьи.
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nik55
1608447284
пи----ол что то много стал знать
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nemolod
1608449854
А в любой частной компании хозяин решает все,в том числе кто является его правой рукой,а кто левой ногой! И если там работаешь,то должен уметь прогнуться ,когда потребуется,иначе тебе там не работать и этого бывший спортдиректор сразу не уяснил!
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ySS
1608459821
Наберемся терпения, потому как очень велика вероятность, что подруга федуна полностью развалит команду, и середина таблицы станет за счастье...
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NewLife
1608460735
Фейк ньюс для кормежки хейтеров Спартака. Андронов хуже хабалки.
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