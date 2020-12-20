Артета – о поражении от «Эвертона»: «Арсенал» доминировал. Нам не повезло»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подытожил матч 14-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:2). Все голы были забиты в первом тайме.

«Мы проиграли из-за двух ключевых моментов. Мы доминировали, создали достаточно моментов, чтобы не проиграть. Нам не повезло. «Арсенал» борется.

Сложно играть, когда соперник низко обороняется и тянет время. Нам нужно больше скорости. Парням сейчас обидно», – сообщил Артета.

«Арсенал» 2-й сезон подряд встретит Рождество в нижней части таблицы. За все время работы Арсена Венгера такого не было ни разу.

такого не было ни разу. У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.

«Арсенал» занимает 15-е место.

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