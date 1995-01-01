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    Ван Гаал может возглавить сборную Чили

    Федерация футбола Чили ищет нового тренера для национальной сборной.

    Рейнальдо Руэда, возглавляющий команду с 2018 года, решил покинуть занимаемый пост и вернуться на родину в Колумбию.

    По информации Voetbal International, его преемником может стать Луи ван Гаал.

    • Последним местом работы 69-летнего голландца был «Манчестер Юнайтед».
    • Ван Гаал не занимался тренерской деятельностью с 2016 года, а в 2019-м объявил о завершении карьеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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