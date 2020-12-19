Ван Гаал может возглавить сборную Чили

Федерация футбола Чили ищет нового тренера для национальной сборной.
Рейнальдо Руэда, возглавляющий команду с 2018 года, решил покинуть занимаемый пост и вернуться на родину в Колумбию.
По информации Voetbal International, его преемником может стать Луи ван Гаал.
- Последним местом работы 69-летнего голландца был «Манчестер Юнайтед».
- Ван Гаал не занимался тренерской деятельностью с 2016 года, а в 2019-м объявил о завершении карьеры.
Источник: Voetbal International
Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.