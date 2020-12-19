Ван Гаал может возглавить сборную Чили

Федерация футбола Чили ищет нового тренера для национальной сборной.

Рейнальдо Руэда, возглавляющий команду с 2018 года, решил покинуть занимаемый пост и вернуться на родину в Колумбию.

По информации Voetbal International, его преемником может стать Луи ван Гаал.