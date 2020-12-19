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    «Аталанта» планирует бесплатно подписать игрока «Шахтера» Коваленко

    Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, скорее всего, продолжит карьеру в «Аталанте».

    Контракт 24-летнего футболиста с донецким клубом истекает летом, и хавбек отказывается его продлевать.

    По информации Tuttomercatoweb, «Аталанта» хочет зимой заключить с украинцем предварительное соглашение, а по окончании сезона подписать его бесплатно.

    • Коваленко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    19.12.2020 11:15
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