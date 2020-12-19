«Аталанта» планирует бесплатно подписать игрока «Шахтера» Коваленко

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, скорее всего, продолжит карьеру в «Аталанте».

Контракт 24-летнего футболиста с донецким клубом истекает летом, и хавбек отказывается его продлевать.

По информации Tuttomercatoweb, «Аталанта» хочет зимой заключить с украинцем предварительное соглашение, а по окончании сезона подписать его бесплатно.