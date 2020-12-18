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  • Дюков – о лимите: «Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли только легионеры»

Дюков – о лимите: «Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли только легионеры»

18 декабря 2020, 17:54
25

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему в РПЛ вряд ли удастся отменить лимит на легионеров.

– Было ли обращение клубов смягчить лимит?

– Обращений не было. Мы еще не завершили этот сезон, преждевременно делать выводы эффективности лимита. Тем более ковид. Это новый фактор.

Я противник лимита, но мы должны быть реалистами – лимит утверждает не только РФС, но и минспорта. У нас есть устойчивые убеждения, что лимит должен защитить российских спортсменов.

Мы должны считаться с тем, что доля финансирования государства значительна. Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры. Должен быть оптимальный баланс.

И назовите тех легионеров, с кем было жаль расстаться этим летом. Кого-то потеряли? Я не думаю.

  • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
  • Число легионеров в заявке ограничено – не более восьми человек, зато на поле могут одновременно выходить все иностранцы.

Дюков: «Мы не можем быть удовлетворены выступлением сборной России в Лиге наций»

Дюков: «Если ужесточить лицензирование, в РПЛ останется пять-шесть клубов»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (25)
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Spirit_78
1608304058
Ну да, "защитили" российских спортсменов настолько, что они потеряли всяческий стимул к развитию. Миллионы евро платят уже к 20-ти годам, зачем стремиться к величию, к вершинам? "назовите тех легионеров, с кем было жаль расстаться этим летом" - вопрос здесь скорее в том, сколько качественных легионеров теперь не смогут приехать в Россию и хоть как-то научить наших кривоногих играть.
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Brabus71
1608304998
Чиновники не допустят, Чиновники!!!!
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Валерий2705
1608308195
Ахахаха. Бюджетные деньги? Да наши ж.о.п.о.н.о.г.и вообще не должны столько получать, не должны. Сделайте им зп на уровне чемпионата Бельгии, а лучше Хорватии, потом чушь про деньги из бюджета несите. Позорище.
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Andrew01
1608309217
За бюджетные деньги, должны быть зарплаты как у всех бюджетников в стране, тогда они начнут бегать и рвать всех в Европе за премиальные от побед в турнирах. А сейчас очередной способ отмывания бабла с откатами от спортсменов руководству. А разве по правилам ФИФА не запрещено вмешательство гос. власти в футбольные дела? Мне кажется просто свалил все свои косяки и хотелки с на тех, кого теперь обсуждать нельзя...
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Play
1608311143
Так пусть прекратят выделять бюджетные деньги, пусть клубы учатся зарабатывать деньги, а не клянчить у губернаторов.
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JTherry
1608311156
непонятно, почему государство допускает траты из бюджета на футбольные команды? вид спорта коммерческий, вот и пусть зарабатывают, как все "коммерсанты", а не бьют баклуши, стоя на газоне и выпрашивая "подаяние" у губернаторов, а потом - улетая отдыхать на Мальдивы...
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САДЫЧОК
1608311620
Логики-НОЛЬ ! Ну будет , играть на бюджетные деньги бревно Дзюба , никакущие Оздоев , Джикия , Тарасов....Гнать такого руководителя нах !
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m40
1608313294
Так бюджетные деньги должны быть адекватные и соответствовать уровню команд. А он довольно низкий. Соответственно, иностранцы сами не захотят играть за такие деньги и не поедут к нам. Вот тогда этим миллионерам придется сильно поубавить аппетит, а лучшие поедут на запад как в 90-х. А сейчас как в том мультике ,,Зачем нам Таити, нас и здесь не плохо кормят,,
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Retiremen_VMF
1608314248
Я так и не понял, сначала все стране втирали байку про развитие нашего футбола, а оно "Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры".
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VVM1964
1608315478
И это Президент РФС ??? Хотя чему удивляться у нас позор и не на таком уровне (((
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