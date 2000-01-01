Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Дюков – о лимите: «Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли только легионеры»

    Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему в РПЛ вряд ли удастся отменить лимит на легионеров.

    – Было ли обращение клубов смягчить лимит?

    – Обращений не было. Мы еще не завершили этот сезон, преждевременно делать выводы эффективности лимита. Тем более ковид. Это новый фактор.

    Я противник лимита, но мы должны быть реалистами – лимит утверждает не только РФС, но и минспорта. У нас есть устойчивые убеждения, что лимит должен защитить российских спортсменов.

    Мы должны считаться с тем, что доля финансирования государства значительна. Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры. Должен быть оптимальный баланс.

    И назовите тех легионеров, с кем было жаль расстаться этим летом. Кого-то потеряли? Я не думаю.

    • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
    • Число легионеров в заявке ограничено – не более восьми человек, зато на поле могут одновременно выходить все иностранцы.

    Дюков: «Мы не можем быть удовлетворены выступлением сборной России в Лиге наций»

    Дюков: «Если ужесточить лицензирование, в РПЛ останется пять-шесть клубов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6519

      NewLife 2 секунды назад

      Может Дюков блеснет знаниями и напомнит, для кого и для чего существыует государство. Или ему самому надо напомнить на предстоящих выборах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6519

      NewLife 4 минуты назад

      Ты же не пробовал. Вдруг не все такие идиоты. Государство, не поморщившись, раздает гражданство и бесплатные квартиры.
      Резюме: Дюкову на футбол насрать, ему главное отношения не напрягать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6140

      Владислав Vlad 11 минут назад

      Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры.
      -----------------------------
      За-то за эти деньги ходят пешком российские брёвна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2432

      sobaka120982 1 час назад

      Ну вот пока эти паспортисты защищены сборную можно распустить!!!! Так как в клубах играют паспорта а на евро арене эти футболисты клоуны и посмешище!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10967

      Cules2013 1 час назад

      ну не сказочный ли...? а схрена вообще в футболе должны быть госденьги?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

      СEKС Знaкoмcтвa! Oдинокие и Зaмужниe очень хoтят ceкca, все бeсплатнo и анoнимнo. Здеcь дaют в пoпу и бeрут в рoт, мoжешь убедитьcя cам------- http://bit.do/chpoking

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2991

      erma 1 час назад

      Бред. По хорошему, в Премьер лиге должны играть 3 клуба: Спартак, ЦСКА и Краснодар. Отстегиваем бюджетный Питер вместе с Дюковым

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7496

      alp 2 часа назад

      ну тогда надо запретить командам, которые живут на бюджетные бабки покупать легов.. на край -хер с ним, с лимитом, но, тогда потолок зарплат с премиальными по факту выполнения kpi для россиян

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3272

      solodealer > alp 2 часа назад

      !!))++

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6140

      Владислав Vlad > alp 7 минут назад

      Вот кстати про бюджетные деньги, ты прав на все 100%.
      Почему должны страдать частные клубы? Если кто-то хочет в регионе футбольный клуб - Помогите ему стать частным. Найдите им спонсора. Можно, как в Барсе - сделать из клуба ОАО - пусть болельщики будут акционерами.
      К тому же, если даже в частных клубах будут играть одни леги, то чемпионат от этого только приобретёт - будет естественная конкуренция.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25191

      VVM1964 2 часа назад

      И это Президент РФС ??? Хотя чему удивляться у нас позор и не на таком уровне (((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1473

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Я так и не понял, сначала все стране втирали байку про развитие нашего футбола, а оно "Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3272

      solodealer > Retiremen_VMF 2 часа назад

      Это всё не только о футболе))) Ключевые слова: "...всей стране ...втирали..."))) И ПРОДОЛЖАЮТ ВТИРАТЬ!))++

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru