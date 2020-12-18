Дюков – о лимите: «Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли только легионеры»

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему в РПЛ вряд ли удастся отменить лимит на легионеров.
– Было ли обращение клубов смягчить лимит?
– Обращений не было. Мы еще не завершили этот сезон, преждевременно делать выводы эффективности лимита. Тем более ковид. Это новый фактор.
Я противник лимита, но мы должны быть реалистами – лимит утверждает не только РФС, но и минспорта. У нас есть устойчивые убеждения, что лимит должен защитить российских спортсменов.
Мы должны считаться с тем, что доля финансирования государства значительна. Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры. Должен быть оптимальный баланс.
И назовите тех легионеров, с кем было жаль расстаться этим летом. Кого-то потеряли? Я не думаю.
- Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
- Число легионеров в заявке ограничено – не более восьми человек, зато на поле могут одновременно выходить все иностранцы.
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