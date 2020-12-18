Радимов – о нынешнем «Спартаке»: «Эта команда напрочь лишена спартаковского духа»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:1).

– Такого трусливого «Спартака» я никогда не видел! С первых минут прижался к воротам — и весь матч оборонялся, вообще не помышляя об атаке. Когда это было?!

— У «Спартака» хоть кого-то можно отметить?

— Единственное светлое пятно — Зобнин. Очень старался, носился туда-сюда, сражался за каждый мяч. А вот Крал и другие проиграли почти все единоборства.

Странно, что «Спартак», не участвующий в еврокубках, выглядел физически намного хуже, чем «Зенит», который за последние месяцы и наигрался, и налетался. Но главное даже не это.

— А что?

— В жизни не видел футболистов «Спартака» настолько испуганными и потерянными! Так решающие матчи не играют. Эта команда напрочь лишена спартаковского духа.