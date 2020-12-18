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  • Радимов – о нынешнем «Спартаке»: «Эта команда напрочь лишена спартаковского духа»

Радимов – о нынешнем «Спартаке»: «Эта команда напрочь лишена спартаковского духа»

18 декабря 2020, 12:39
26

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча 19-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (3:1).

– Такого трусливого «Спартака» я никогда не видел! С первых минут прижался к воротам — и весь матч оборонялся, вообще не помышляя об атаке. Когда это было?!

— У «Спартака» хоть кого-то можно отметить?

— Единственное светлое пятно — Зобнин. Очень старался, носился туда-сюда, сражался за каждый мяч. А вот Крал и другие проиграли почти все единоборства.

Странно, что «Спартак», не участвующий в еврокубках, выглядел физически намного хуже, чем «Зенит», который за последние месяцы и наигрался, и налетался. Но главное даже не это.

— А что?

— В жизни не видел футболистов «Спартака» настолько испуганными и потерянными! Так решающие матчи не играют. Эта команда напрочь лишена спартаковского духа.

  • «Зенит» оторвался от «Спартака» на шесть очков.
  • «Спартак» не может победить в Санкт-Петербурге с 2012 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Радимов Владислав
Комментарии (26)
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NewLife
1608285992
Буланов такой же знаток спартаковского духа, как бомж знаток фуа гра, черной икры и шампанского Дом Периньон.
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BRAZILES
1608286487
я болельщик СПАРТАКА ---с большим стажем помню игру Гаврилова Шавло Черенкова Радионова -----а вот с высказыванием Радимова на все 100 процентов согласен -----зто не СПАРТАК ---на сегоднешний день
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Plyash
1608287017
Радимов,а ты напрочь лишён мужского духа,достаточно вспомнить Танюшу Буланову.Только тявкать способен. Подкаблучник хренов,иди ребятишек воспитывай.
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paracetamol
1608291490
Согласен, сплошной отстой где-то насобирали!
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nik55
1608291569
что может знать БОМЖ о Спартаковском духе---иди тренируй свое болото и еще когда в Зените начнется чехарда с тренерами я посмотрю что ты скажешь потом
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Иван Петров 1986
1608295012
Буланов опять откуда - то вылез.
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rash1959
1608295504
О каком нах духе все говорят? Забудьте про духи, нет никаких духов, время другое, время очков и денег.
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Бухбух
1608301174
Зато какой дух у Зенита показала ЛЧ.
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Garrincha58
1608313143
50 лет интересуюсь футболом и кто нибудь объясните мне, что есть спартаковский дух? чем он пахнет или воняет
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_Marqella_
1608327723
Могу добавить,абсолютно точно Радимов подметил,я ни когда не видела такого слабого Спартака....нет,это не издевательство...обычно это драка,борьба...а тут как Уфа не в лучшие свои годы.,.
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