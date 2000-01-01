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    Радимов – о нынешнем «Спартаке»: «Эта команда напрочь лишена спартаковского духа»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча 19-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (3:1).

    – Такого трусливого «Спартака» я никогда не видел! С первых минут прижался к воротам — и весь матч оборонялся, вообще не помышляя об атаке. Когда это было?!

    — У «Спартака» хоть кого-то можно отметить?

    — Единственное светлое пятно — Зобнин. Очень старался, носился туда-сюда, сражался за каждый мяч. А вот Крал и другие проиграли почти все единоборства.

    Странно, что «Спартак», не участвующий в еврокубках, выглядел физически намного хуже, чем «Зенит», который за последние месяцы и наигрался, и налетался. Но главное даже не это.

    — А что?

    — В жизни не видел футболистов «Спартака» настолько испуганными и потерянными! Так решающие матчи не играют. Эта команда напрочь лишена спартаковского духа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3193

      rash1959 46 минут назад

      О каком нах духе все говорят? Забудьте про духи, нет никаких духов, время другое, время очков и денег.

      4
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      Рейтинг: +1926

      Иван Петров 1986 55 минут назад

      Буланов опять откуда - то вылез.

      -1
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      Рейтинг: +5307

      nik55 1 час назад

      что может знать БОМЖ о Спартаковском духе---иди тренируй свое болото и еще когда в Зените начнется чехарда с тренерами я посмотрю что ты скажешь потом

      -2
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      Рейтинг: +9691

      paracetamol > nik55 1 час назад

      В Зените может и начнется, а может и нет, а в свинарнике это постоянная практика, перешедшая в спартаковский дух ( свинский визг и вонь).

      0
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      Рейтинг: +9691

      paracetamol 1 час назад

      Согласен, сплошной отстой где-то насобирали!

      2
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      Рейтинг: -1225

      Бoрат 3 часа назад

      Это точно , зато от наших такой аромат , у соперников аж в глазах режет , отсюда и победы , так держать Зенит ! Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +3245

      mamba9090909 > Бoрат 1 час назад

      Правильно, от ВАС аромат, как от свинарника. Но не смотря на вонь, наш Зенит вам врезал. И не не делай из себя идиота, хотя ты и есть такой, представляясь зенитовцем. От тебя на версту свинарником несёт.))

      0
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      Рейтинг: +4621

      playsh 3 часа назад

      Радимов,а ты напрочь лишён мужского духа,достаточно вспомнить Танюшу Буланову.Только тявкать способен.
      Подкаблучник хренов,иди ребятишек воспитывай.

      1
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      Рейтинг: +208

      BRAZILES 3 часа назад

      я болельщик СПАРТАКА ---с большим стажем помню игру Гаврилова Шавло Черенкова Радионова -----а вот с высказыванием Радимова на все 100 процентов согласен -----зто не СПАРТАК ---на сегоднешний день

      5
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      Рейтинг: +18586

      silver29 > BRAZILES 3 часа назад

      Товарищ, оглянись сейчас махровый капитализм и нет профсоюзов и СССР. Клуб частный, игроки все пришлые (не из спартаковской спортшколы), много иностранцев и понятия не имеющие где и с кем они играют (противостояние с зеньками), может тебе напомнить матч с Астон Виллой ? Вот где Спартак был во всей красе.

      4
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      Рейтинг: +569

      Vepras > BRAZILES 2 часа назад

      С чем согласен ? Что его Зенит был бодрячком в ЛЧ . Там ведь то же решающие матчи были. Корни проблемы в деградации всей РПЛ.

      4
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      Рейтинг: +3245

      mamba9090909 > Vepras 1 час назад

      Нет, он имел ввиду Спартак в ЛЕ 18/19 где он занял последнее место в группе, и в ЛЕ 19/20 где он не смог пройти квалификацию. В сезон 20/21 он вообще не прошёл.

      0
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      Рейтинг: +352

      vsolon > silver29 1 час назад

      тогда пусть возьмет другое название и не позорит ветеранов СПАРТАКА

      -1
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      Рейтинг: +18586

      silver29 3 часа назад

      Во Буланов открыл нам глаза ((( если чел изображающий тренера полный профан и аферист, что можно ждать от команды ? Одно только хорошо, грядет обновление руководства тренерского штаба, а с ним и усиление игры.

      5
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      Рейтинг: +352

      Dguffin > silver29 59 минут назад

      пока у руля Лёня и Зарема, вам это не поможет.

      -1
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      Рейтинг: +6504

      NewLife 3 часа назад

      Буланов такой же знаток спартаковского духа, как бомж знаток фуа гра, черной икры и шампанского Дом Периньон.

      3
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      Рейтинг: +22436

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Объявляйте сейсмическую опасность в Москве и Московской обл. ! Ща бомбанёт у секты !

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