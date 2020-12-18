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  • Черчесов: «Многое зависит от состояния игроков. Перед Евро будет на три-четыре дня меньше, чем перед ЧМ-2018»

Черчесов: «Многое зависит от состояния игроков. Перед Евро будет на три-четыре дня меньше, чем перед ЧМ-2018»

18 декабря 2020, 11:54
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как национальная команда будет готовиться к Евро-2020.

— Подготовка к финальной стадии Евро будет отличаться от той, что шла перед ЧМ? И можно ли будет менять кого-то в заявке в последний момент — пандемия все-таки, никто не застрахован?

— Пока от УЕФА никакой информации нет. Но, наверное, там тоже думают об этом. Прежде чем что-то спрашивать, они должны все рассчитать. Возможно, какие-то коррективы и внесут.

Сбор в Австрии у нас намечен давно, запланированы те же даты. Только у нас все матчи финального этапа сдвинулись на один день, и мы контрольные тоже подвинули на сутки.

— Есть уверенность, что на Евро-2020 команда окажется не слабее, чем на ЧМ-2018?

— Такими категориями рассуждать не станем. Выстраиваем подготовку так, чтобы она дала футболистам возможность выйти на определенный уровень. Хотя в этот раз у нас будет на несколько дней меньше, чем перед чемпионатом мира.

— Это действительно очень важно?

— Все дни важны. Сейчас их на три-четыре меньше.

— Хочется пройти по тем же следам, что и перед чемпионатом мира?

— По тем же не получится, однозначно. Направление может быть тем же, а остановки в этом направлении могут быть разными. Все определяет состояние игроков. Очень многое зависит от этого, с чем сейчас столкнулись и клубные команды.

Взять, например, последний матч «Краснодара» и «Локомотива». У южан все вернулись в состав, а у москвичей отсутствовали нескольких основных игроков. И, естественно, это сразу отразилось на результате.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Fusballer
1608282279
Отлично! Отговорки заранее нужно заготавливать.
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absent32
1608282720
ВАДА нас не пустит на ЧЕ, будем смотреть по телику))) или появится какая то сборная Нейтральной Федерации, к которой не будет ни какого интереса. Так как к сборной РФ уже пропадает интерес!!!
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alp
1608283187
усатый и его сборная ваще не интересует....
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Plyash
1608285898
"...есть уверенность,что на Евро-20 команда окажется не слабее,чем на ЧМ-18? " А какая была команда на ЧМ-18 ? Да ни какая.Единственная достойная игра с Хорватами.Разгром-пощёчина от Уругвая,фатальное везение с Испанией,а команд на уровне Египта и Саудовской Аравии на Евро нет.
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омск55
1608299910
Либо стас что то курит либо солому стелет
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