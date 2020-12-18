Черчесов: «Многое зависит от состояния игроков. Перед Евро будет на три-четыре дня меньше, чем перед ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как национальная команда будет готовиться к Евро-2020.
— Подготовка к финальной стадии Евро будет отличаться от той, что шла перед ЧМ? И можно ли будет менять кого-то в заявке в последний момент — пандемия все-таки, никто не застрахован?
— Пока от УЕФА никакой информации нет. Но, наверное, там тоже думают об этом. Прежде чем что-то спрашивать, они должны все рассчитать. Возможно, какие-то коррективы и внесут.
Сбор в Австрии у нас намечен давно, запланированы те же даты. Только у нас все матчи финального этапа сдвинулись на один день, и мы контрольные тоже подвинули на сутки.
— Есть уверенность, что на Евро-2020 команда окажется не слабее, чем на ЧМ-2018?
— Такими категориями рассуждать не станем. Выстраиваем подготовку так, чтобы она дала футболистам возможность выйти на определенный уровень. Хотя в этот раз у нас будет на несколько дней меньше, чем перед чемпионатом мира.
— Это действительно очень важно?
— Все дни важны. Сейчас их на три-четыре меньше.
— Хочется пройти по тем же следам, что и перед чемпионатом мира?
— По тем же не получится, однозначно. Направление может быть тем же, а остановки в этом направлении могут быть разными. Все определяет состояние игроков. Очень многое зависит от этого, с чем сейчас столкнулись и клубные команды.
Взять, например, последний матч «Краснодара» и «Локомотива». У южан все вернулись в состав, а у москвичей отсутствовали нескольких основных игроков. И, естественно, это сразу отразилось на результате.
- Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.