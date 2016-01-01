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    Черчесов: «Многое зависит от состояния игроков. Перед Евро будет на три-четыре дня меньше, чем перед ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как национальная команда будет готовиться к Евро-2020.

    — Подготовка к финальной стадии Евро будет отличаться от той, что шла перед ЧМ? И можно ли будет менять кого-то в заявке в последний момент — пандемия все-таки, никто не застрахован?

    — Пока от УЕФА никакой информации нет. Но, наверное, там тоже думают об этом. Прежде чем что-то спрашивать, они должны все рассчитать. Возможно, какие-то коррективы и внесут.

    Сбор в Австрии у нас намечен давно, запланированы те же даты. Только у нас все матчи финального этапа сдвинулись на один день, и мы контрольные тоже подвинули на сутки.

    — Есть уверенность, что на Евро-2020 команда окажется не слабее, чем на ЧМ-2018?

    — Такими категориями рассуждать не станем. Выстраиваем подготовку так, чтобы она дала футболистам возможность выйти на определенный уровень. Хотя в этот раз у нас будет на несколько дней меньше, чем перед чемпионатом мира.

    — Это действительно очень важно?

    — Все дни важны. Сейчас их на три-четыре меньше.

    — Хочется пройти по тем же следам, что и перед чемпионатом мира?

    — По тем же не получится, однозначно. Направление может быть тем же, а остановки в этом направлении могут быть разными. Все определяет состояние игроков. Очень многое зависит от этого, с чем сейчас столкнулись и клубные команды.

    Взять, например, последний матч «Краснодара» и «Локомотива». У южан все вернулись в состав, а у москвичей отсутствовали нескольких основных игроков. И, естественно, это сразу отразилось на результате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4621

      playsh 3 часа назад

      "...есть уверенность,что на Евро-20 команда окажется не слабее,чем на ЧМ-18? "
      А какая была команда на ЧМ-18 ? Да ни какая.Единственная достойная игра с Хорватами.Разгром-пощёчина от Уругвая,фатальное везение с Испанией,а команд на уровне Египта и Саудовской Аравии на Евро нет.

      0
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      Рейтинг: +7487

      alp 4 часа назад

      усатый и его сборная ваще не интересует....

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      Рейтинг: +2621

      absent32 4 часа назад

      ВАДА нас не пустит на ЧЕ, будем смотреть по телику))) или появится какая то сборная Нейтральной Федерации, к которой не будет ни какого интереса. Так как к сборной РФ уже пропадает интерес!!!

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      Рейтинг: +6489

      knikos > absent32 1 час назад

      УЕФА уже не единожды посылала ВАДА подальше ! Со стороны ассоциации нет никаких претензий в виду ЧЕ .

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      Рейтинг: +1630

      Fusballer 4 часа назад

      Отлично! Отговорки заранее нужно заготавливать.

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