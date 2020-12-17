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    Гончаренко: «Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своем будущем в клубе после победы над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре РПЛ.

    «Могу сказать то же, что сказал до матча. Моя работа – тренировать, а ваша – комментировать, распространять информацию. Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами.

    Для нас хорошо сложилась первая часть сезона в плане результата и структуры. Достаточно длинная часть. Мы вышли из отпуска в мае, с тех пор игры продолжались без остановки и пауз. Это очень тяжело, футболисты получили большую нагрузку. Пока мы к этому не привыкли», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
    • Из еврокубков команда уже вылетела.
    • Контракт Гончаренко с клубом истекает летом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.12.2020 23:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3117

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Бульбаш теперь должен Валере...

      0
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      Рейтинг: +68

      Ростислав72 1 час назад

      Менять тренера команды борющейся за чемпионство? Не глупость ли?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14628

      vladimir-7 > Ростислав72 11 минут назад

      Никто и не собирается В.М.Ганчаренко выгонять, ну, если
      только отдельные журналисты и некоторые болельщики других клубов

      0
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      Рейтинг: +2174

      Дедуктор 1 час назад

      ЦСКА наглядно продемонстрировал. Что ВМГ имеет авторитет в команде. И что, команда, в принципе, здорова. Нету в ней гнид типа тех, что сплавляли тренеров в других командах. Федя и то слегка поднапрягся, чтобы конюха в конюшне не поменяли. Нужно дальше мастерство нарабатывать и опыт приобретать. Короче, пущай работает ВМГ. Есть перспектива.

      1
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      Рейтинг: +1057

      nominum 6 часов назад

      "спасибо" Ростову. Не то летели бы Вы, господин Гончаренко в аут.

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      Рейтинг: +14628

      vladimir-7 > nominum 9 минут назад

      А как старались, но не получилось.

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