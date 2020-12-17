Гончаренко: «Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своем будущем в клубе после победы над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре РПЛ.

«Могу сказать то же, что сказал до матча. Моя работа – тренировать, а ваша – комментировать, распространять информацию. Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами.

Для нас хорошо сложилась первая часть сезона в плане результата и структуры. Достаточно длинная часть. Мы вышли из отпуска в мае, с тех пор игры продолжались без остановки и пауз. Это очень тяжело, футболисты получили большую нагрузку. Пока мы к этому не привыкли», – сказал Гончаренко.