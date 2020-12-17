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  • Гончаренко: «Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами»

Гончаренко: «Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами»

17 декабря 2020, 23:18
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своем будущем в клубе после победы над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре РПЛ.

«Могу сказать то же, что сказал до матча. Моя работа – тренировать, а ваша – комментировать, распространять информацию. Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами.

Для нас хорошо сложилась первая часть сезона в плане результата и структуры. Достаточно длинная часть. Мы вышли из отпуска в мае, с тех пор игры продолжались без остановки и пауз. Это очень тяжело, футболисты получили большую нагрузку. Пока мы к этому не привыкли», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
  • Из еврокубков команда уже вылетела.
  • Контракт Гончаренко с клубом истекает летом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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nominum
1608242102
"спасибо" Ростову. Не то летели бы Вы, господин Гончаренко в аут.
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Дедуктор
1608260447
ЦСКА наглядно продемонстрировал. Что ВМГ имеет авторитет в команде. И что, команда, в принципе, здорова. Нету в ней гнид типа тех, что сплавляли тренеров в других командах. Федя и то слегка поднапрягся, чтобы конюха в конюшне не поменяли. Нужно дальше мастерство нарабатывать и опыт приобретать. Короче, пущай работает ВМГ. Есть перспектива.
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Ростислав72
1608261233
Менять тренера команды борющейся за чемпионство? Не глупость ли?
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Ганнибал Лектор
1608261697
Бульбаш теперь должен Валере...
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Niko
1608270141
Боже, что ты говоришь. Просто вы играли без облякова, а в полном составе конечно совсем другая игра, плюс все обрадовались отставке и решили поднапрячься. А если серьёзно, так надоело это нытьё про усталость. Весь мир играет, а мы вечно пытаемся объяснить почему мы нет. И главное это не только в футболе. У нас страна чемпион по отмазам. Мы можем все объяснить. Вчера вон несколько часов пример показывали как это делается. А главное теперь после победы, надо сказать какие мы крутые. А лазурные наши. Спам обыграли и герои. Мне этих ананистов миллионеров не понять. На их месте(а к счастью я не там) после сборной и еврокубков все интервью бы говорил, только одно: «международные соревнования показали наш уровень, будем работать, стараться, что б доказать что мы чего-то стоим.» Тогда глядишь и через годик другой к таким спортсменам уважение начнёт просыпаться.
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