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  • Николич – после поражения от «Химок»: «Нет желания подать в отставку»

Николич – после поражения от «Химок»: «Нет желания подать в отставку»

17 декабря 2020, 20:29
20

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (2:3). Два гола химчан забили воспитанники «Локомотива» (Аршак Корян и Александр Долгов).

– Как оцените эту часть сезона?

– Это были трудные семь месяцев от начала и до конца. Но были и хорошие моменты. В прошлом сезоне мы сохранили второе место, набрали больше очков, чем конкуренты, и попали в Лигу чемпионов. Начало сезона получилось хорошим – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Но после двух-трех неудачных матчей у нас возникло много проблем с составом. Каждую игру приходилось менять двух-трех-четырех футболистов. В последние две-три недели у игроков было много проблем со здоровьем. Мы пробовали справиться с этим, команда отдавала все силы. У меня нет вопросов к футболистам.

– Уже известно, куда команда поедет на сборы?

– Сначала нужно немного отдохнуть. У каждого футболиста есть индивидуальная программа на отпуск. 14 января мы начнем сборы в Марбелье и месяц будем жить там.

– Почему второй тайм получился хуже первого?

– Усталость. У нас было много игроков, которые вообще не тренировались из-за проблем со здоровьем. Причем не только в последние дни, но и недели.

– У команды есть проблемы с психологией?

– Они могут быть в конце такого периода. Но было видно, что команда отдала все силы на поле. Футболисты просто устали. Многие не тренировались из-за проблем со здоровьем.

– Вас сейчас много критикуют. Нет желания подать в отставку?

– Нет.

  • «Химки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 6 матчей.
  • «Локомотив» по ходу встречи дважды вел в счете.
  • «Локомотив» уйдет на зимнюю паузу в лучшем случае на 8-м месте таблицы.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Николич Марко
Комментарии (20)
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derrik2000
1608226676
Правильно, паря! Нечего кого-то там слушать! Своя рубашка ближе к телу! )))))))))))))))))))))
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житель СПб
1608227942
Николич: "Ну что Вы, мне и так хорошо!".
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Fusballer
1608229719
Чабан, грузин не ходят уходить, хотя их команды имеет кто как хочет)))
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MichelWB
1608229832
Постой Паровоз, не стучите колеса, Николич нажал на тормоза....
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Граф2019
1608230141
кто ж от кормушки сам уходит...
Ответить
Старикан
1608230399
Там где большие деньги, там ни совести, ни чести нет!
Ответить
absent32
1608234842
мне как болельщику Локо стыдно за этот весь кошмар, очень стыдно!!!
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BRO_football
1608235905
Желания у него нет. А кто тебя спрашивать будет?
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кошмарик
1608240537
плюнь в глаза - скажет "божья роса".. ни чести , ни совести у нынешнего руководства Локо..
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Nesterenko
1608245718
Аплодирую стоя команде Черевченко. Обыграли на характере этот никчемный Локомотив никчемного серба. Тупо стоять весь второй тайм это беспредел и преступление, такой футбол не нужен. Николич и Кикнадзе, валите из Локомотива, вы убиваете этот клуб.
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