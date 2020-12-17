Николич – после поражения от «Химок»: «Нет желания подать в отставку»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (2:3). Два гола химчан забили воспитанники «Локомотива» (Аршак Корян и Александр Долгов).

– Как оцените эту часть сезона?

– Это были трудные семь месяцев от начала и до конца. Но были и хорошие моменты. В прошлом сезоне мы сохранили второе место, набрали больше очков, чем конкуренты, и попали в Лигу чемпионов. Начало сезона получилось хорошим – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Но после двух-трех неудачных матчей у нас возникло много проблем с составом. Каждую игру приходилось менять двух-трех-четырех футболистов. В последние две-три недели у игроков было много проблем со здоровьем. Мы пробовали справиться с этим, команда отдавала все силы. У меня нет вопросов к футболистам.

– Уже известно, куда команда поедет на сборы?

– Сначала нужно немного отдохнуть. У каждого футболиста есть индивидуальная программа на отпуск. 14 января мы начнем сборы в Марбелье и месяц будем жить там.

– Почему второй тайм получился хуже первого?

– Усталость. У нас было много игроков, которые вообще не тренировались из-за проблем со здоровьем. Причем не только в последние дни, но и недели.

– У команды есть проблемы с психологией?

– Они могут быть в конце такого периода. Но было видно, что команда отдала все силы на поле. Футболисты просто устали. Многие не тренировались из-за проблем со здоровьем.

– Вас сейчас много критикуют. Нет желания подать в отставку?

– Нет.