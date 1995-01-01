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    Николич – после поражения от «Химок»: «Нет желания подать в отставку»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (2:3). Два гола химчан забили воспитанники «Локомотива» (Аршак Корян и Александр Долгов).

    – Как оцените эту часть сезона?

    – Это были трудные семь месяцев от начала и до конца. Но были и хорошие моменты. В прошлом сезоне мы сохранили второе место, набрали больше очков, чем конкуренты, и попали в Лигу чемпионов. Начало сезона получилось хорошим – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Но после двух-трех неудачных матчей у нас возникло много проблем с составом. Каждую игру приходилось менять двух-трех-четырех футболистов. В последние две-три недели у игроков было много проблем со здоровьем. Мы пробовали справиться с этим, команда отдавала все силы. У меня нет вопросов к футболистам.

    – Уже известно, куда команда поедет на сборы?

    – Сначала нужно немного отдохнуть. У каждого футболиста есть индивидуальная программа на отпуск. 14 января мы начнем сборы в Марбелье и месяц будем жить там.

    – Почему второй тайм получился хуже первого?

    – Усталость. У нас было много игроков, которые вообще не тренировались из-за проблем со здоровьем. Причем не только в последние дни, но и недели.

    – У команды есть проблемы с психологией?

    – Они могут быть в конце такого периода. Но было видно, что команда отдала все силы на поле. Футболисты просто устали. Многие не тренировались из-за проблем со здоровьем.

    – Вас сейчас много критикуют. Нет желания подать в отставку?

    – Нет.

    • «Химки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 6 матчей.
    • «Локомотив» по ходу встречи дважды вел в счете.
    • «Локомотив» уйдет на зимнюю паузу в лучшем случае на 8-м месте таблицы.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13532

      derrik2000 19 минут назад

      Правильно, паря!
      Нечего кого-то там слушать!
      Своя рубашка ближе к телу!
      )))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +26

      Риш 20 минут назад

      вали давай

      0
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