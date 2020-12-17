Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    ФИФА рассмотрит отказ Шкурина выступать за сборную Белоруссии

    Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Илью Шкурина прокомментировал информацию об исключении игрока из состава сборной Белоруссии и возможном призыве футболиста в армию.

    «АБФФ выступила с обращением, чтобы дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел отказ Ильи выступать за сборную и применил к нему санкции. Заседание пройдет 14 января. Прислали документ, что нужно дать объяснения, обозначить свою позицию. Илья им свою позицию отправил. Принимать участие будут три стороны: ЦСКА, федерация футбола Белоруссии и сам игрок», – сказал Исаев.

    • По информации «Прессбола», Шкурин лишился льготы по отсрочке воинской службы из-за отказа выступать за взрослую и молодежную сборные.
    • В августе Шкурин отказался играть за сборную, пока у власти в стране остается президент Александр Лукашенко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Риш 4 часа назад

      пусть возьмет гражданство России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      acor94 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть валит из ЦСКА, нам в России предатели родины не нужны!

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      acor94 4 часа назад

      в дисбат его года на три, чтоб научили родину любить

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10215

      DeStar > acor94 3 часа назад

      треть страны своей в дисбат посади тогда. И из тех кто служит - хотел туда попасть 1 % из 100 явно. Радость только "офицерам" за нихера не делания получать бабки и пенсию, а при этом подтянуться может разве что какой молодой контрактник) остальные в большинстве своем тупое мясо и сало

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +829

      Dr.Metal > DeStar 3 часа назад

      Думаю и 1% не наберется.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru