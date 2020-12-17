ФИФА рассмотрит отказ Шкурина выступать за сборную Белоруссии

Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Илью Шкурина прокомментировал информацию об исключении игрока из состава сборной Белоруссии и возможном призыве футболиста в армию.
«АБФФ выступила с обращением, чтобы дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел отказ Ильи выступать за сборную и применил к нему санкции. Заседание пройдет 14 января. Прислали документ, что нужно дать объяснения, обозначить свою позицию. Илья им свою позицию отправил. Принимать участие будут три стороны: ЦСКА, федерация футбола Белоруссии и сам игрок», – сказал Исаев.
- По информации «Прессбола», Шкурин лишился льготы по отсрочке воинской службы из-за отказа выступать за взрослую и молодежную сборные.
- В августе Шкурин отказался играть за сборную, пока у власти в стране остается президент Александр Лукашенко.
Источник: Sport24