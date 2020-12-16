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    Дзюба: «Будем откровенны: без шансов для «Спартака». В одну калитку»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба охарактеризовал матч 19-го тура против «Спартака» (3:1). Игрок забил последний гол во встрече.

    «Большое спасибо болельщикам за поддержку. Стадион не был полным, но те, кто был, очень классно болели. А по игре — будем откровенны: без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Деян Ловрен сегодня даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов. Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу.

    Мне кажется, что мы сегодня были лучше готовы физически — прессинговали их на протяжении всего матча, они не могли выйти со своей половины поля. За исключением пары индивидуальных действий Виктора Мозеса они пытались играть длинными передачами, а у их нападающих не было шансов против наших защитников, а Ярослав Ракицкий сегодня был королем воздуха. На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало», – считает Дзюба.

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • В то же время команда зимой заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
    • Дзюба – лидер списка бомбардиров сезона РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    16.12.2020 23:13
    Комментарии27
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      Рейтинг: +3356

      Кинстифа 29 минут назад

      И не поспоришь! Увы для КБ

      0
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      Рейтинг: +2164

      Дедуктор 1 час назад

      Кондовый такой букмекерский матч.
      Ловрен "поставил" на "забьют оба". "Свинарник" поставил на "Дзюба забьет". Пупс поставил что "пропустит больше 2,5". Цiганенок - что не будет удалён. Фанаты "Свинарника" - что будет драка.
      Все ставки сыграли, однако. В принципе, и моя ставка "будет интересная игра" сыграла.

      1
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      Рейтинг: +148

      dil-1969@mail.ru 4 часа назад

      Онанист позорный ты ответишь за этот гол скотина(((

      0
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      Рейтинг: +569

      Zenit_Zenit > dil-1969@mail.ru 3 часа назад

      Дрочи, сынок, дрочи - тебе ничего другого не остается...

      0
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      Рейтинг: +501

      mp7700 5 часов назад

      Иди подрачи на то видео, на котором ты дрочишь.. и выложи в нет.. а то все забыли уже, что с тобой здороваться нельзя))

      0
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      Рейтинг: +4050

      Павелий 5 часов назад

      Был на стадионе. Я бы не сказал, что в одну калитку. Да, Зенит был сильнее, ярче. Но почти все голы корявые, а за провокацию, устроенную болельщиками Зенита, я бы влепил Зениту технарь.

      0
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      Рейтинг: +569

      Zenit_Zenit > Павелий 3 часа назад

      Голы корявые? Ты , паря, футбол смотрел, или леденец сосал под киношку?

      1
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      Рейтинг: -1280

      Голубая устрица 7 часов назад

      Молчал бы лучше после всех скандалов из за сочей, в клубе жопа,спартаГ ни какой из за всех этих распрей

      -3
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      Рейтинг: +19445

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Распушил хвост. При такой игре Спартака и я забью. )

      2
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      Рейтинг: +6573

      GoLenaStop 7 часов назад

      Зеня, ты настолько хорош зимой дома, что летом в европе не стоит играть!
      Ха!

      0
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      Рейтинг: -576

      СуперПАВ9 7 часов назад

      Молчал бы лучше после последнего места в лч

      1
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      Рейтинг: +1305

      DMитрий 8 часов назад

      Вчера котов душили, душили.... душили, душили.

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