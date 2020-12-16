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  • Дзюба: «Будем откровенны: без шансов для «Спартака». В одну калитку»

Дзюба: «Будем откровенны: без шансов для «Спартака». В одну калитку»

16 декабря 2020, 23:13
38

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба охарактеризовал матч 19-го тура против «Спартака» (3:1). Игрок забил последний гол во встрече.

«Большое спасибо болельщикам за поддержку. Стадион не был полным, но те, кто был, очень классно болели. А по игре — будем откровенны: без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Деян Ловрен сегодня даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов. Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу.

Мне кажется, что мы сегодня были лучше готовы физически — прессинговали их на протяжении всего матча, они не могли выйти со своей половины поля. За исключением пары индивидуальных действий Виктора Мозеса они пытались играть длинными передачами, а у их нападающих не было шансов против наших защитников, а Ярослав Ракицкий сегодня был королем воздуха. На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало», – считает Дзюба.

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • В то же время команда зимой заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
  • Дзюба – лидер списка бомбардиров сезона РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1608150623
В одну калитку? Правильно сказано!
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yarik1_78
1608150656
Герой-дрочер.
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NewLife
1608150696
Обидный проигрыш, зюба все правильно сказал. Раньше я поддерживал Тедеску, а теперь рад,что он уходит. Еще было бы хорошо, если Федун найдет покупателя, хозяин из него никакой. Ну может другой олигарх, жаль, что Авен забздел, надеялся прибыль получать, но в России для Спартака это утопия. Спартак надо выставить на конкурс, Федуну пора валить, пока нас не уничтожили.
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VVM1964
1608151230
Раскудахтался , что тебя на ЛЧ слышно не было .
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хав_бек
1608151243
Будем откровенны: ЛЧ прошла в одну калитку. А тут вот всего-то 90 минут))
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GoLenaStop
1608152487
Зеня, ты настолько хорош зимой дома, что летом в европе не стоит играть! Ха!
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DOCTOR PENALTY
1608153317
Распушил хвост. При такой игре Спартака и я забью. )
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Павелий
1608160001
Был на стадионе. Я бы не сказал, что в одну калитку. Да, Зенит был сильнее, ярче. Но почти все голы корявые, а за провокацию, устроенную болельщиками Зенита, я бы влепил Зениту технарь.
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Niko
1608181400
Ну герой, о великий Зенит. Вы бы хотя бы с Брюгге так геройствовали. Скромнее надо быть. Тем более вы как весь наш чемпионат во второй половине 2020г всем показали ваш истинный уровень и в Европе и в сборной. А точно забыл сборная обсиралась без этого рукоблуда. Кстати играли вы сегодня с той командой которая в Европе не играет, так что точно надо быть скромнее.
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ААМ
1608182568
Ничего плохого Дзюба не сказал. Всё так и было. А спамовские святоши лучше бы помалкивали, а не позорили некогда великий клуб свиом хамством.
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