АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Эвертон» победил «Лестер»

«Арсенал» ни разу не проиграл «Саутгемптону» в АПЛ на своем поле. В 13-м туре команды обменялись голами.

В другой встрече «Лидс» разгромил «Ньюкасл». «Эвертон» Карло Анчелотти обыграл «Лестер».

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Уолкотт, 18; 1:1 – Обамеянг, 52.

Удаления: Габриэль, 62 (вторая ж.к.) – нет.

Лестер – Эвертон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 21; 0:2 – Холгейт, 72.

Лидс – Ньюкасл – 5:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Хендрик, 26; 1:1 – Бэмфорд, 35; 2:1 – Родриго, 61; 2:2 – Кларк, 65; 3:2 – Даллас, 77; 4:2 – Алиоски, 85; 5:2 – Харрисон, 88.

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