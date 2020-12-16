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    АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Эвертон» победил «Лестер»

    «Арсенал» ни разу не проиграл «Саутгемптону» в АПЛ на своем поле. В 13-м туре команды обменялись голами.

    В другой встрече «Лидс» разгромил «Ньюкасл». «Эвертон» Карло Анчелотти обыграл «Лестер».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Арсенал – Саутгемптон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уолкотт, 18; 1:1 – Обамеянг, 52.

    Удаления: Габриэль, 62 (вторая ж.к.) – нет.

    Лестер – Эвертон – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ришарлисон, 21; 0:2 – Холгейт, 72.

    Лидс – Ньюкасл – 5:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хендрик, 26; 1:1 – Бэмфорд, 35; 2:1 – Родриго, 61; 2:2 – Кларк, 65; 3:2 – Даллас, 77; 4:2 – Алиоски, 85; 5:2 – Харрисон, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2020 22:59
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