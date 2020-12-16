АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Эвертон» победил «Лестер»

«Арсенал» ни разу не проиграл «Саутгемптону» в АПЛ на своем поле. В 13-м туре команды обменялись голами.
В другой встрече «Лидс» разгромил «Ньюкасл». «Эвертон» Карло Анчелотти обыграл «Лестер».
Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур
Арсенал – Саутгемптон – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Уолкотт, 18; 1:1 – Обамеянг, 52.
Удаления: Габриэль, 62 (вторая ж.к.) – нет.
Голы: 0:1 – Ришарлисон, 21; 0:2 – Холгейт, 72.
Голы: 0:1 – Хендрик, 26; 1:1 – Бэмфорд, 35; 2:1 – Родриго, 61; 2:2 – Кларк, 65; 3:2 – Даллас, 77; 4:2 – Алиоски, 85; 5:2 – Харрисон, 88.
Источник: Бомбардир.ру