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    Малком: «Посвящаю победу над «Спартаком» Семаку. Мы довольны, что он работает с нами»

    Футболист «Зенита» Малком получил приз лучшего игрока матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1). В частности, он посвятил победу тренеру.

    «Мы знали, что эта игра очень важна для нас. У «Зенита» была хорошая серия. Было сложно выбрать лучшего игрока, потому что мы все бегали, пахали на команду. Рад, что выбрали меня. А в первую очередь рад, что команда набрала три очка. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, а потом вернуться полными сил. Посвящаю победу нашему тренеру, всей команде, болельщикам. Мы довольны, что с нами работает Сергей Семак.

    Почему такая разница в результатах в Лиге чемпионов и чемпионате России? Мы всегда выходим на матчи с целью победить, и неважно, какой это турнир. Но нужно понимать, что есть сильные соперники, которые тоже ставят свои цели. Мы стараемся показывать наш максимум. Хорошо, что сегодня победили», – сказал бразилец в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • В то же время команда зимой заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
    • Малком в сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2020 22:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3356

      Кинстифа 33 минуты назад

      Вы может и довольны)) а фанаты зенита наврятли!
      Следующую лигу чемпионов так же провалите, как и предыдущие две...
      Зениту нужен нормальный тренер! с таким составом, вы и без Семака можете быть минимум в тройке!

      0
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      Рейтинг: +1512

      kvm 7 часов назад

      лизнул черным языком белый зад...

      1
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      Рейтинг: +7130

      Вомбат 8 часов назад

      Вы-то, ясное дело, довольны. Семак профессионал, а также хороший человек. Однако Зениту нужен топ-тренер. Все знают, что у Зенита приличный даже по европейским меркам бюджет и потому ждут от команды не только и не столько побед в ужасно деградировавшей РПЛ, но и достойной игры в еврокубках.

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      Рейтинг: +2751

      Semenycch > Вомбат 8 часов назад

      С головой дружишь? Любая команда прогрессирует только в конкурентной среде. Российский футбол деградирует и вместе с ним однозначно будет деградировать Зенит. И бюджет тут не при чем.

      3
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      Рейтинг: +3356

      Кинстифа > Semenycch 32 минуты назад

      Семак профессионал для РПЛ, НЕ более

      0
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      Рейтинг: +73

      хав_бек 8 часов назад

      Только посвящать нужно тренеру победу над Брюгге, а не в "недочемпионате".

      Хотя был бы Малколм в своей лучшей форме и в ЛЧ может всё по другому сложилось

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      Рейтинг: +2751

      Semenycch 8 часов назад

      Питер однозначно за Семака. Для нашего города Сергей Богданович абсолютно родной.

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