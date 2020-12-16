Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малком: «Посвящаю победу над «Спартаком» Семаку. Мы довольны, что он работает с нами»

Малком: «Посвящаю победу над «Спартаком» Семаку. Мы довольны, что он работает с нами»

16 декабря 2020, 22:48
9

Футболист «Зенита» Малком получил приз лучшего игрока матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1). В частности, он посвятил победу тренеру.

«Мы знали, что эта игра очень важна для нас. У «Зенита» была хорошая серия. Было сложно выбрать лучшего игрока, потому что мы все бегали, пахали на команду. Рад, что выбрали меня. А в первую очередь рад, что команда набрала три очка. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, а потом вернуться полными сил. Посвящаю победу нашему тренеру, всей команде, болельщикам. Мы довольны, что с нами работает Сергей Семак.

Почему такая разница в результатах в Лиге чемпионов и чемпионате России? Мы всегда выходим на матчи с целью победить, и неважно, какой это турнир. Но нужно понимать, что есть сильные соперники, которые тоже ставят свои цели. Мы стараемся показывать наш максимум. Хорошо, что сегодня победили», – сказал бразилец в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • В то же время команда зимой заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
  • Малком в сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Малком Семак Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
хав_бек
1608149248
Только посвящать нужно тренеру победу над Брюгге, а не в "недочемпионате". Хотя был бы Малколм в своей лучшей форме и в ЛЧ может всё по другому сложилось
Ответить
Вомбат
1608149460
Вы-то, ясное дело, довольны. Семак профессионал, а также хороший человек. Однако Зениту нужен топ-тренер. Все знают, что у Зенита приличный даже по европейским меркам бюджет и потому ждут от команды не только и не столько побед в ужасно деградировавшей РПЛ, но и достойной игры в еврокубках.
Ответить
kvm
1608154990
лизнул черным языком белый зад...
Ответить
Кинстифа
1608178743
Вы может и довольны)) а фанаты зенита наврятли! Следующую лигу чемпионов так же провалите, как и предыдущие две... Зениту нужен нормальный тренер! с таким составом, вы и без Семака можете быть минимум в тройке!
Ответить
Ганнибал Лектор
1608183552
Два лидера РПЛ в очном матчей на двоих к 70-й минуте нанесли 5 ударов в створ. РПЛ - дно. Днище. Отсюда и результаты в еврокубках
Ответить
Главные новости
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
Все новости
Все новости
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
22:39
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
22:25
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
18
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+