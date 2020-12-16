Малком: «Посвящаю победу над «Спартаком» Семаку. Мы довольны, что он работает с нами»

Футболист «Зенита» Малком получил приз лучшего игрока матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1). В частности, он посвятил победу тренеру.

«Мы знали, что эта игра очень важна для нас. У «Зенита» была хорошая серия. Было сложно выбрать лучшего игрока, потому что мы все бегали, пахали на команду. Рад, что выбрали меня. А в первую очередь рад, что команда набрала три очка. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, а потом вернуться полными сил. Посвящаю победу нашему тренеру, всей команде, болельщикам. Мы довольны, что с нами работает Сергей Семак.

Почему такая разница в результатах в Лиге чемпионов и чемпионате России? Мы всегда выходим на матчи с целью победить, и неважно, какой это турнир. Но нужно понимать, что есть сильные соперники, которые тоже ставят свои цели. Мы стараемся показывать наш максимум. Хорошо, что сегодня победили», – сказал бразилец в эфире телеканала «Матч ТВ».