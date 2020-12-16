Агент Озила Согют: «Стыд, что Месут не играет в «Арсенале». Он человек слова и хочет выступать за команду»

Эркют Согют, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, недоумевает, почему его клиент не играет. Немец в сезоне АПЛ не провел ни матча.
«То, что Месут не играет за «Арсенал», — стыд. Да, все говорят о его большой зарплате, и я понимаю почему. Многие хотят подписать его, но он уважает контракт и хочет играть за «Арсенал». Месут — человек слова, такую верность редко где встретишь в наши дни», — приводит слова Согюта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Tuttomercatoweb.
- «Арсенал» ведет переговоры об уходе Озила зимой.
- Контракт истекает летом.
- Немец играет в Лондоне с 2013 года, трижды брал Кубок Англии.
Источник: «Спорт-Экспресс»