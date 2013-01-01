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    Агент Озила Согют: «Стыд, что Месут не играет в «Арсенале». Он человек слова и хочет выступать за команду»

    Эркют Согют, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, недоумевает, почему его клиент не играет. Немец в сезоне АПЛ не провел ни матча.

    «То, что Месут не играет за «Арсенал», — стыд. Да, все говорят о его большой зарплате, и я понимаю почему. Многие хотят подписать его, но он уважает контракт и хочет играть за «Арсенал». Месут — человек слова, такую верность редко где встретишь в наши дни», — приводит слова Согюта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Tuttomercatoweb.

    • «Арсенал» ведет переговоры об уходе Озила зимой.
    • Контракт истекает летом.
    • Немец играет в Лондоне с 2013 года, трижды брал Кубок Англии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10956

      Cules2013 2 часа назад

      Озил позорит сам себя уже много лет. При том, именно с точки зрения профессионализма и моральных качеств. Разругался со всеми, с кем можно было. И ради чего?

      1
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      Рейтинг: +144

      Лфшт 4 часа назад

      Днище, поэтому и не играет

      2
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