Агент Озила Согют: «Стыд, что Месут не играет в «Арсенале». Он человек слова и хочет выступать за команду»

Эркют Согют, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, недоумевает, почему его клиент не играет. Немец в сезоне АПЛ не провел ни матча.

«То, что Месут не играет за «Арсенал», — стыд. Да, все говорят о его большой зарплате, и я понимаю почему. Многие хотят подписать его, но он уважает контракт и хочет играть за «Арсенал». Месут — человек слова, такую верность редко где встретишь в наши дни», — приводит слова Согюта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Tuttomercatoweb.