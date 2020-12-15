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  • «Чемпионат»: Тедеско сможет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом», КДК отложил решение по его делу

«Чемпионат»: Тедеско сможет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом», КДК отложил решение по его делу

15 декабря 2020, 17:00
20

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил дополнительные материалы по матчу 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак» (1:0), сообщает «Чемпионат». Инциденты, случившиеся во время и после встречи, будут рассмотрены на совещании 21 декабря.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, чье поведение должны рассмотреть на заседании КДК, сможет руководить командой в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

  • «Спартак» ранее направил официальное письмо в КДК РФС с просьбой отложить заседание по делу главного тренера москвичей Доменико Тедеско на более поздний срок.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Зенит Тедеско Доменико
Комментарии (20)
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порт
1608041659
Завтра ещё один срок намотает.
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Spirit_78
1608041980
Как неудобно получилось. Уже заготовлены были шаблонные сообщения троллятины о том, что Зенит купил КДК.
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sobaka120982
1608043059
ну вооот а потом не говорите что свиней за уши не тянут
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Himik356
1608043696
А хрюшки все в вольере)))
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NewLife
1608045134
Провокация синита-сочи удалась не на 100%
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mamba9090909
1608045337
Чудны дела твои, Спартак! То Тамбов объявит бойкот на одну игру, и именно со Спартаком, то судью домашнего на игру с Зенитом, то дополнительные сведения понадобились (надо же, какое запутанное дело оказалось) перед игрой с Зенитом и отстранённый от игр тренер будет руководить командой. Чудеса, да и только.))
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oyabun
1608045885
Да без толку. С той игрой, что Тедеско поставил Спартаку, уже свыклись все соперники. Необходимо тактическое разнообразие, которого нет. Нельзя же таковым назвать выпускание на последние 15 мин Кутепова в нападение. Да и судьи любые моменты, как показала игра с Сочи, трактуют однозначно против Спартака. Конечно, я надеюсь на победу Спартака в Питере, но объективных предпосылок для этого нет.
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ivany4
1608048865
Видимо у КДК зачесалось что-то, раз перенесли рассмотрение. По последним решениям комитетов РФСа, на игру можно не выходить.
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Главное Спартак без ЛЧ
1608055058
Свиньи завизжали, мы об вас ноги вытрем! =))))))
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knikos
1608061882
А я считаю , правильное решение . Позор рыл Тедеско должен увидеть своими глазами ! Единственно , что , в его зоне маты ( спортивные ) , что ли , постелить . А то подскользнётся , прыгая , да по кругу бегая и руками махая , да и ушибётся невзначай ... Жалко ! такой клоун ...
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