«Чемпионат»: Тедеско сможет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом», КДК отложил решение по его делу

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил дополнительные материалы по матчу 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0), сообщает «Чемпионат». Инциденты, случившиеся во время и после встречи, будут рассмотрены на совещании 21 декабря.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, чье поведение должны рассмотреть на заседании КДК, сможет руководить командой в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».