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    «Чемпионат»: Тедеско сможет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом», КДК отложил решение по его делу

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил дополнительные материалы по матчу 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак» (1:0), сообщает «Чемпионат». Инциденты, случившиеся во время и после встречи, будут рассмотрены на совещании 21 декабря.

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, чье поведение должны рассмотреть на заседании КДК, сможет руководить командой в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

    • «Спартак» ранее направил официальное письмо в КДК РФС с просьбой отложить заседание по делу главного тренера москвичей Доменико Тедеско на более поздний срок.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3520

      Puddle 26 минут назад

      Педеско в матче с Зенитом
      Визжать будет, как резаный хряк
      И станет он знаменитым,
      И стыдно мне за Спартак!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7029

      ivany4 1 час назад

      Видимо у КДК зачесалось что-то, раз перенесли рассмотрение.
      По последним решениям комитетов РФСа, на игру можно не выходить.

      0
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      Рейтинг: +3530

      TOMSON 1 час назад

      Не все равны перед законом...

      1
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      Рейтинг: +6425

      NewLife > TOMSON 1 час назад

      Народ и партия едины, раздельны только магазины !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26039

      oyabun 2 часа назад

      Да без толку. С той игрой, что Тедеско поставил Спартаку, уже свыклись все соперники. Необходимо тактическое разнообразие, которого нет. Нельзя же таковым назвать выпускание на последние 15 мин Кутепова в нападение. Да и судьи любые моменты, как показала игра с Сочи, трактуют однозначно против Спартака. Конечно, я надеюсь на победу Спартака в Питере, но объективных предпосылок для этого нет.

      2
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      Рейтинг: +3177

      mamba9090909 2 часа назад

      Чудны дела твои, Спартак! То Тамбов объявит бойкот на одну игру, и именно со Спартаком, то судью домашнего на игру с Зенитом, то дополнительные сведения понадобились (надо же, какое запутанное дело оказалось) перед игрой с Зенитом и отстранённый от игр тренер будет руководить командой. Чудеса, да и только.))

      5
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      Рейтинг: +425

      Chingis17rus > mamba9090909 2 часа назад

      Все правильно, ведь против них 3аговор!

      1
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      Рейтинг: +425

      Chingis17rus 2 часа назад

      3енит проплатил)

      1
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      Рейтинг: +6425

      NewLife 2 часа назад

      Провокация синита-сочи удалась не на 100%

      2
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      Рейтинг: -1232

      Бoрат 2 часа назад

      Это им маленькая компенсация за не назначенные пенальти . Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: -453

      net zenit1967 > Бoрат 2 часа назад

      я тебя догоняю по рейтингу!гы гы!такими темпами обгоню!а *********** алармы и рады стараться!гы гы

      0
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      Рейтинг: -1232

      Бoрат > net zenit1967 12 минут назад

      Нас не догонишь . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +49

      Himik356 2 часа назад

      А хрюшки все в вольере)))

      0
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      Рейтинг: -453

      net zenit1967 > Himik356 2 часа назад

      а бомжи в полной опе особенно алармопсовые!

      0
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      Рейтинг: +2394

      sobaka120982 2 часа назад

      ну вооот а потом не говорите что свиней за уши не тянут

      4
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      Рейтинг: +862

      Микояновский мясокомбинат > sobaka120982 2 часа назад

      Так по ушам всё сразу и видно =)))

      3
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