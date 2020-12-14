Роналду забил 79 голов в 100 матчах за «Ювентус». Это третий результат в истории клуба

Нападающий Криштиану Роналду в воскресенье провел 100-й матч за «Ювентус».

В этих играх португалец отличился 79 забитыми мячами. Это третий результат в истории туринского клуба.

Лучше голевые показатели за указанный период были только у Омара Сивори и Феличе Бореля.

Сивори (1957-1965) – 84 гола в 100 матчах.

Борель (1932-1941; 1942-1946) – 80 голов в 100 матчах.

Роналду – первый игрок с 400 победами в топ-5 лигах Европы в 21-м веке

Роналду: «Поставил цель забить 100 голов за «Ювентус» и выиграть все трофеи сезона»