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    Роналду забил 79 голов в 100 матчах за «Ювентус». Это третий результат в истории клуба

    Нападающий Криштиану Роналду в воскресенье провел 100-й матч за «Ювентус».

    В этих играх португалец отличился 79 забитыми мячами. Это третий результат в истории туринского клуба.

    Лучше голевые показатели за указанный период были только у Омара Сивори и Феличе Бореля.

    • Сивори (1957-1965) – 84 гола в 100 матчах.
    • Борель (1932-1941; 1942-1946) – 80 голов в 100 матчах.

    Роналду – первый игрок с 400 победами в топ-5 лигах Европы в 21-м веке

    Роналду: «Поставил цель забить 100 голов за «Ювентус» и выиграть все трофеи сезона»

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2318

      AZ 16 минут назад

      Еще бы указали количество забитых голов с пенальти!

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