Роналду: «Поставил цель забить 100 голов за «Ювентус» и выиграть все трофеи сезона»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 100 матчей в составе туринской команды.

«Что может быть лучше, чем отпраздновать свой 100-й матч за «Ювентус», забив два гола? Я очень горжусь тем, что достиг этой отметки в футболке «старой синьоры».

Также я уже поставил перед собой цель забить 100 голов за «Ювентус», а также выиграть все трофеи в конце сезона! Вперед, ребята!», – написал португалец в инстаграме.

«Ювентус» купил Роналду летом 2018 году у «Реала» за 117 миллионов евро.

В 100 матчах у форварда 98 голевых действий – 79 забитых мячей и 19 ассистов.