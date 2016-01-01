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    Роналду: «Поставил цель забить 100 голов за «Ювентус» и выиграть все трофеи сезона»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 100 матчей в составе туринской команды.

    «Что может быть лучше, чем отпраздновать свой 100-й матч за «Ювентус», забив два гола? Я очень горжусь тем, что достиг этой отметки в футболке «старой синьоры».

    Также я уже поставил перед собой цель забить 100 голов за «Ювентус», а также выиграть все трофеи в конце сезона! Вперед, ребята!», – написал португалец в инстаграме.

    • «Ювентус» купил Роналду летом 2018 году у «Реала» за 117 миллионов евро.
    • В 100 матчах у форварда 98 голевых действий – 79 забитых мячей и 19 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3470

      Puddle 4 часа назад

      Гы-гы-гы! Чел за три года забивает столько же, сколько наши форварды за карьеру!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43774

      portero 7 часов назад

      Удачи конечно, цели серьёзные понимаю так ЛЧ выиграть нереально...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      Maga Ingush > portero 4 часа назад

      Почему? Какая команда сильнее Ювентуса там? Кроме Баварии. Со всеми остальными на равных. Бавария же лучше всех

      1
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      ...
      Рейтинг: +43774

      portero > Maga Ingush 1 час назад

      Посмотрим весной, кто в какой форме будет, непонятно к чему запреты приведут...

      0
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