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    Ионов – о «Краснодаре»: «Ощутил, что попал в большой клуб с амбициозными задачами»

    Полузащитник Алексей Ионов объяснил, почему он в октябре выбрал «Краснодар».

    • Футболиста купили у «Ростова» за 3,5 миллиона евро.
    • В составе новой команды он сделал два ассиста в семи матчах.

    – Почему именно «Краснодар»? Переговоры были долгими?

    – Как только я узнал, что есть конкретное предложение со стороны «быков», дал свое согласие. Переговоры прошли быстро. Благодарен руководству «Краснодара» и «Ростова» за то, что все вопросы были решены в короткие сроки.

    – И все-таки к периоду дозаявок в Лигу чемпионов трансфер оформить не успели. Обидно?

    – Что поделаешь. Там изначально было понятно, что этот поезд ушел. Окно было закрыто. Но я все равно сразу решил, что хочу сюда попасть.

    – Ты уже не первый месяц в «Краснодаре». Что скажешь?

    – Мне здесь все нравится. Команда, руководство, стадион, болельщики, база... можно долго перечислять. Попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе с амбициозными задачами. И отношение к футболистам здесь тоже супер.

    – Адаптировался быстро?

    – В бытовом плане этот процесс позади. Конечно, у меня был отчасти свой режим – пока команда выступала в Лиге чемпионов, я тренировался сам по себе. Но до конца года нам предстоят только матчи Премьер-лиги. Пройду зимние сборы вместе с «быками» и к весеннему отрезку сезона подойду как часть единого целого.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19376

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Алексей человек с характером, такой в любом клубе необходим.

      0
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      Рейтинг: +7392

      alp 7 часов назад

      паскуда

      0
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      Рейтинг: +1482

      geroin161 7 часов назад

      Лёшка иуда((((
      Про Ростов говорил тоже самое, большой клуб с амбициями))))
      Ну-ну

      0
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      ...
      Рейтинг: +579

      sined1951 > geroin161 7 часов назад

      Лёшку особо не спрашивали, у Ростова денег в обрез. А 3,5 млн. на дороге не валяются.

      1
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      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод > geroin161 4 часа назад

      У него где тепло - там и "родина" .

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