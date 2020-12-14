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  • Ионов – о «Краснодаре»: «Ощутил, что попал в большой клуб с амбициозными задачами»

Ионов – о «Краснодаре»: «Ощутил, что попал в большой клуб с амбициозными задачами»

14 декабря 2020, 12:36
4

Полузащитник Алексей Ионов объяснил, почему он в октябре выбрал «Краснодар».

  • Футболиста купили у «Ростова» за 3,5 миллиона евро.
  • В составе новой команды он сделал два ассиста в семи матчах.

– Почему именно «Краснодар»? Переговоры были долгими?

– Как только я узнал, что есть конкретное предложение со стороны «быков», дал свое согласие. Переговоры прошли быстро. Благодарен руководству «Краснодара» и «Ростова» за то, что все вопросы были решены в короткие сроки.

– И все-таки к периоду дозаявок в Лигу чемпионов трансфер оформить не успели. Обидно?

– Что поделаешь. Там изначально было понятно, что этот поезд ушел. Окно было закрыто. Но я все равно сразу решил, что хочу сюда попасть.

– Ты уже не первый месяц в «Краснодаре». Что скажешь?

– Мне здесь все нравится. Команда, руководство, стадион, болельщики, база... можно долго перечислять. Попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе с амбициозными задачами. И отношение к футболистам здесь тоже супер.

– Адаптировался быстро?

– В бытовом плане этот процесс позади. Конечно, у меня был отчасти свой режим – пока команда выступала в Лиге чемпионов, я тренировался сам по себе. Но до конца года нам предстоят только матчи Премьер-лиги. Пройду зимние сборы вместе с «быками» и к весеннему отрезку сезона подойду как часть единого целого.

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ионов Алексей
Комментарии (4)
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geroin161
1607940384
Лёшка иуда(((( Про Ростов говорил тоже самое, большой клуб с амбициями)))) Ну-ну
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alp
1607941802
паскуда
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DOCTOR PENALTY
1607946096
Алексей человек с характером, такой в любом клубе необходим.
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