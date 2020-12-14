Ионов – о «Краснодаре»: «Ощутил, что попал в большой клуб с амбициозными задачами»

Полузащитник Алексей Ионов объяснил, почему он в октябре выбрал «Краснодар».

Футболиста купили у «Ростова» за 3,5 миллиона евро.

В составе новой команды он сделал два ассиста в семи матчах.

– Почему именно «Краснодар»? Переговоры были долгими?

– Как только я узнал, что есть конкретное предложение со стороны «быков», дал свое согласие. Переговоры прошли быстро. Благодарен руководству «Краснодара» и «Ростова» за то, что все вопросы были решены в короткие сроки.

– И все-таки к периоду дозаявок в Лигу чемпионов трансфер оформить не успели. Обидно?

– Что поделаешь. Там изначально было понятно, что этот поезд ушел. Окно было закрыто. Но я все равно сразу решил, что хочу сюда попасть.

– Ты уже не первый месяц в «Краснодаре». Что скажешь?

– Мне здесь все нравится. Команда, руководство, стадион, болельщики, база... можно долго перечислять. Попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе с амбициозными задачами. И отношение к футболистам здесь тоже супер.

– Адаптировался быстро?

– В бытовом плане этот процесс позади. Конечно, у меня был отчасти свой режим – пока команда выступала в Лиге чемпионов, я тренировался сам по себе. Но до конца года нам предстоят только матчи Премьер-лиги. Пройду зимние сборы вместе с «быками» и к весеннему отрезку сезона подойду как часть единого целого.