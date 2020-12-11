Россияне могут получить во Франции до 15 лет тюрьмы за драку во время Евро-2016

Двое россиян продолжают находиться во Франции в статусе обвиняемых по делу о беспорядках во время Евро-2016. Фанаты из России могут получить до 15 лет тюрьмы.

«Прокурор запросил пять лет тюремного заключения для моего подзащитного Михаила Ивкина и от 14 до 15 лет в отношении Павла Косова. Прокурор считает, что оба виновны в преступлении категории D, состояли в одной группе хулиганов и осознанно преследовали цель напасть на группу британских болельщиков», – сказал адвокат Жюльен Пинелли.