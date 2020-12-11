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    Россияне могут получить во Франции до 15 лет тюрьмы за драку во время Евро-2016

    Двое россиян продолжают находиться во Франции в статусе обвиняемых по делу о беспорядках во время Евро-2016. Фанаты из России могут получить до 15 лет тюрьмы.

    «Прокурор запросил пять лет тюремного заключения для моего подзащитного Михаила Ивкина и от 14 до 15 лет в отношении Павла Косова. Прокурор считает, что оба виновны в преступлении категории D, состояли в одной группе хулиганов и осознанно преследовали цель напасть на группу британских болельщиков», – сказал адвокат Жюльен Пинелли.

    • Столкновения между английскими и российскими фанатами случились в июне 2016 года в Марселе.
    • Россиянам были предъявлены обвинения в «насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия» в составе организованной «группы лиц, преследующих насильственные цели».
    • Англичанин Эндрю Беч во время драки был пьян и после нее стал инвалидом, получив черепно-мозговую травму.

    Источник: ТАСС

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    11.12.2020 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      _MATRIX_ 13 декабря 2020, 02:54

      Думаю, надо найти пару лягушатников у нас, состряпать на них какие-нибудь обвинения (а найти для этого причину не составит труда) и тоже через прокурора запросить лет по 15-20 каждому. Думаю, хранцузы предложат, для сохранения своей морды лица, отсидеть и нашим и вашим по паре годков, а затем провести обмен. Эти гейропейские скоты только такой язык понимают.

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