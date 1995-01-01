Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Суд по делу Широкова перенесен в третий раз

    Запланированное на сегодня судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, не состоялось.

    Принято решение перенести заседание на следующую пятницу, 18 декабря. Оно должно начаться в 14:00 мск.

    Это уже третий перенос. Изначально планировалось, что суд начнет работу 25 ноября, затем 4 декабря. Дело планировалось рассмотреть в общем порядке.

    • Широков избил Данченкова 10 августа на матче любительских команд.
    • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1320

      koli4ka 2 минуты назад

      товарищ Данченков, если ВЫ сломаетесь и заберете свое правильное заявление на этого неадекватного урода,страна Вам не простит этого поступка!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      Dr.Metal 6 минут назад

      Чего тут можно вообще думать? На видео есть неоспоримые доказательства его вины. Условка обычная не более. С кокошей и мамаем уголовный кодекс просто не работал. Заканчивайте этот цирк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3844

      Cleaner 15 минут назад

      Пытаются Никиту уломать заявление забрать...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81280
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru