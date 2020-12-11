Суд по делу Широкова перенесен в третий раз

Запланированное на сегодня судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, не состоялось.

Принято решение перенести заседание на следующую пятницу, 18 декабря. Оно должно начаться в 14:00 мск.

Это уже третий перенос. Изначально планировалось, что суд начнет работу 25 ноября, затем 4 декабря. Дело планировалось рассмотреть в общем порядке.