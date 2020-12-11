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Суд по делу Широкова перенесен в третий раз

11 декабря 2020, 17:00
15

Запланированное на сегодня судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, не состоялось.

Принято решение перенести заседание на следующую пятницу, 18 декабря. Оно должно начаться в 14:00 мск.

Это уже третий перенос. Изначально планировалось, что суд начнет работу 25 ноября, затем 4 декабря. Дело планировалось рассмотреть в общем порядке.

  • Широков избил Данченкова 10 августа на матче любительских команд.
  • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
  • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (15)
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Dr.Metal
1607698172
Чего тут можно вообще думать? На видео есть неоспоримые доказательства его вины. Условка обычная не более. С кокошей и мамаем уголовный кодекс просто не работал. Заканчивайте этот цирк
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koli4ka
1607698390
товарищ Данченков, если ВЫ сломаетесь и заберете свое правильное заявление на этого неадекватного урода,страна Вам не простит этого поступка!!!
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Plyash
1607701809
Очевидно,что адвокат Широкова,козлина, затягивает дело,подсовывая суду какие-либо бумажки,факты,свидетелей,да что угодно в попытке найти вновь открывшиеся обстоятельства,что бы переквалифицировать статью на более мягкую.Суд обязан рассмотреть это всё,но не более 2-х,максимум 3-х раз.Так что потерпим.
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Retiremen_VMF
1607702470
Обыкновенный день, люди пришли провести время с мячом. Попросили ребенка со свистком посудить, но не свистеть на тренировке попусту и не тыкать красными карточками на право и на лево, люди пришли просто попинать мяч, а кончилось все как всегда катастрофой. Судья понял, что его просят отсудить финал ЧМ и начал выдавать перлы. Видимо его не первый раз попросили просто поприсутствовать на поле, но. В результате, теперь потерпевшая сторона привлекает к этому личному спору всю общественность. Но бить людей нельзя ни в коем случае, однако нервы и вот результат. Более опытный судья так не поступил бы.
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geroin161
1607705307
Интересно, а Рома в одном бараке будет с Ефремовым??
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portero
1607706489
Данченко мало на больняке побыл, надо было как Пак 45 суток, тяжесть здоровью накрутить...
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egor tikhonov
1607711392
Шарик хочет новый год дома провести?
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alp
1607723838
пусь роман помучается... ему полезно.. может, поумнее станет
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