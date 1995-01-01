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    Обляков – о российских клубах в еврокубках: «Заслужили те места, которые заняли»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал причины неудачного выступления московского клуба в Лиге Европы.

    «Выходим на каждую игру побеждать. Но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче. Я не знаю, в чем причина.

    Надо было забить гол, у нас было много моментов. Где-то вратари вытаскивали, нам не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но Лига Европы для нас сложилась неудачно в целом.

    В чем причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Не знаю, что вам ответить. Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть — все команды, в том числе и мы», – сказал Обляков.

    • ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3.
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    Источник: «Матч ТВ»

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