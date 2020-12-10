Массажист Кокорина – об увольнении из «Спартака»: «Мы продолжаем работать с Александром»

Сергей Колесников, личный массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал свой уход из московского клуба.

«Мы пришли к обоюдному расторжению договора со «Спартаком», потому что я не могу полноценно работать с Александром. Я могу подготавливать его между тренировками, если он приедет ко мне. Меня не пускают ни на стадион, ни на подготовку к старту.

В 65 с лишним лет очень тяжело работать в нынешней ситуации. Как можно делать массаж на удалeнке? Но с Кокориным мы продолжаем работать», – сказал Колесников.