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    Массажист Кокорина – об увольнении из «Спартака»: «Мы продолжаем работать с Александром»

    Сергей Колесников, личный массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал свой уход из московского клуба.

    «Мы пришли к обоюдному расторжению договора со «Спартаком», потому что я не могу полноценно работать с Александром. Я могу подготавливать его между тренировками, если он приедет ко мне. Меня не пускают ни на стадион, ни на подготовку к старту.

    В 65 с лишним лет очень тяжело работать в нынешней ситуации. Как можно делать массаж на удалeнке? Но с Кокориным мы продолжаем работать», – сказал Колесников.

    • После перехода в «Спартак» Кокорин травмировался четыре раза.
    • В активе нападающего два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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