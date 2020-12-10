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  • «Спартак» сообщил об отмене пресс-конференции Тедеско перед матчем с «Сочи» из-за болезни переводчика

«Спартак» сообщил об отмене пресс-конференции Тедеско перед матчем с «Сочи» из-за болезни переводчика

10 декабря 2020, 20:53
8

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Сочи» не состоится.

Клуб сообщил об отмене мероприятия из-за того, что у переводчика Дмитрия Крайтора выявлен ларингит.

«Ваши вопросы мы обязательно зададим Доменико в следующий раз! Будьте здоровы», – говорится в публикации «Спартака» в твиттере.

  • Матч состоится в субботу, 12 декабря, на стадионе «Фишт».
  • Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
  • «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» – седьмое.

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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knikos
1607623663
Ларингит ? Что же он в горло совал ?
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DOCTOR PENALTY
1607629098
Ну, и хорошо, а то и так слишком много пи*дим, больше , чем играем.
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kliker
1607635454
Я ожидал увидеть под статьёй хейты типа: "Тут то они и спалились. Оказывается, неважно, что говорит Тадеску, если есть "правильный" толмач )).", а увидел всё то же тупое про "хрюканье". Выродились хейтеры в животных.
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ab15488
1607656378
Отдам сына на иняз. А то на всю Москву один переводчик, надо что то делать
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