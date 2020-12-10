«Спартак» сообщил об отмене пресс-конференции Тедеско перед матчем с «Сочи» из-за болезни переводчика

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Сочи» не состоится.
Клуб сообщил об отмене мероприятия из-за того, что у переводчика Дмитрия Крайтора выявлен ларингит.
«Ваши вопросы мы обязательно зададим Доменико в следующий раз! Будьте здоровы», – говорится в публикации «Спартака» в твиттере.
- Матч состоится в субботу, 12 декабря, на стадионе «Фишт».
- Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
- «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» – седьмое.
Источник: Официальный твиттер «Спартака»