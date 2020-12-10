«Спартак» сообщил об отмене пресс-конференции Тедеско перед матчем с «Сочи» из-за болезни переводчика

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Сочи» не состоится.

Клуб сообщил об отмене мероприятия из-за того, что у переводчика Дмитрия Крайтора выявлен ларингит.

«Ваши вопросы мы обязательно зададим Доменико в следующий раз! Будьте здоровы», – говорится в публикации «Спартака» в твиттере.