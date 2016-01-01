Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    «Спартак» сообщил об отмене пресс-конференции Тедеско перед матчем с «Сочи» из-за болезни переводчика

    Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Сочи» не состоится.

    Клуб сообщил об отмене мероприятия из-за того, что у переводчика Дмитрия Крайтора выявлен ларингит.

    «Ваши вопросы мы обязательно зададим Доменико в следующий раз! Будьте здоровы», – говорится в публикации «Спартака» в твиттере.

    • Матч состоится в субботу, 12 декабря, на стадионе «Фишт».
    • Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
    • «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» – седьмое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6318

      knikos 4 минуты назад

      Ларингит ? Что же он в горло совал ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3399

      Puddle 13 минут назад

      Правильно. Без переводчика Педеско хрюкал бы в микрофон и всё!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru