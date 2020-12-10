«МЮ» не будет увольнять Сульшера из-за неудачи в ЛЧ

Руководство «Манчестер Юнайтед» доверяет главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру и не уволит его, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Как пишет The Guardain, в клубе считают, что при норвежце «МЮ» идет по пути развития и имеет шансы на победу в АПЛ и других турнирах.

Кроме того, руководители не хотят новой перестройки команды, которая может произойти с назначением другого тренера. По мнению боссов клуба, Сульшер дал команде необходимый характер, а состав представляет удачное сочетание воспитанников клуба с авторитетными игроками.