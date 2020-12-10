«МЮ» не будет увольнять Сульшера из-за неудачи в ЛЧ

Руководство «Манчестер Юнайтед» доверяет главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру и не уволит его, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.
Как пишет The Guardain, в клубе считают, что при норвежце «МЮ» идет по пути развития и имеет шансы на победу в АПЛ и других турнирах.
Кроме того, руководители не хотят новой перестройки команды, которая может произойти с назначением другого тренера. По мнению боссов клуба, Сульшер дал команде необходимый характер, а состав представляет удачное сочетание воспитанников клуба с авторитетными игроками.
- В группе ЛЧ команда заняла третье место и продолжит выступление в Лиге Европы.
- В АПЛ «МЮ» идет на шестом месте.
Источник: The Guardain