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    «МЮ» не будет увольнять Сульшера из-за неудачи в ЛЧ

    Руководство «Манчестер Юнайтед» доверяет главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру и не уволит его, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

    Как пишет The Guardain, в клубе считают, что при норвежце «МЮ» идет по пути развития и имеет шансы на победу в АПЛ и других турнирах.

    Кроме того, руководители не хотят новой перестройки команды, которая может произойти с назначением другого тренера. По мнению боссов клуба, Сульшер дал команде необходимый характер, а состав представляет удачное сочетание воспитанников клуба с авторитетными игроками.

    • В группе ЛЧ команда заняла третье место и продолжит выступление в Лиге Европы.
    • В АПЛ «МЮ» идет на шестом месте.

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    Источник: The Guardain

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