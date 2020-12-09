Владелец «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Уверен, что сохраним Мбаппе и Неймара»

Нассер Аль-Хелаифи, владелец «ПСЖ», рассказал о намерении подписать новые контракты с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе. Переговоры идут.

«Мы начали переговоры [о новых контрактах] с Мбаппе и Неймаром. Я уверен [что сохраним их], поскольку они хотят остаться здесь», – сказал Аль-Хелаифи.

«Я очень счастлив в Париже. У меня нет желания уйти. У нас хорошие отношения внутри клуба, я доволен», – сказал Неймар.