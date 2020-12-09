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    Владелец «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Уверен, что сохраним Мбаппе и Неймара»

    Нассер Аль-Хелаифи, владелец «ПСЖ», рассказал о намерении подписать новые контракты с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе. Переговоры идут.

    «Мы начали переговоры [о новых контрактах] с Мбаппе и Неймаром. Я уверен [что сохраним их], поскольку они хотят остаться здесь», – сказал Аль-Хелаифи.

    «Я очень счастлив в Париже. У меня нет желания уйти. У нас хорошие отношения внутри клуба, я доволен», – сказал Неймар.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира.
    • Неймар в прошлом году пытался вернуться в «Барселону».
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 и с 1-го места в группе вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Мохамеда Бухафси

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    09.12.2020 23:55
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