Владелец «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Уверен, что сохраним Мбаппе и Неймара»

Нассер Аль-Хелаифи, владелец «ПСЖ», рассказал о намерении подписать новые контракты с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе. Переговоры идут.
«Мы начали переговоры [о новых контрактах] с Мбаппе и Неймаром. Я уверен [что сохраним их], поскольку они хотят остаться здесь», – сказал Аль-Хелаифи.
«Я очень счастлив в Париже. У меня нет желания уйти. У нас хорошие отношения внутри клуба, я доволен», – сказал Неймар.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира.
- Неймар в прошлом году пытался вернуться в «Барселону».
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 и с 1-го места в группе вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Мохамеда Бухафси