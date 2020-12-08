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    Фетисов: «Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности гендиректора»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что директор по безопасности Евгений Мележиков исполняет обязанности генерального директора вместо Шамиля Газизова.

    «Могу сказать, что это точно не так. Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности генерального директора. Пока генеральный директор – это генеральный директор», – сказал Фетисов.

    • «РБ-Спорт» сообщил, что обязанности Газизова исполняет директор по безопасности «Спартака» Евгений Мележиков, который является основным кандидатом на замену уходящему менеджеру.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      Axe111 49 минут назад

      Лол

      0
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      Рейтинг: +9999

      JTherry 1 час назад

      почему тогда официальный твиттер ФК Спартака уже попрощался с Шамилем Газизовым? и официально на сайте Спартака уже объявлено, что Мележиков исполняет обязанности гендиректора... Газизов, гудбай!

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      Рейтинг: +5228

      "supermax" 1 час назад

      ну оф сайт объявил уже что все....ушел башкир

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