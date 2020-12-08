Фетисов: «Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности гендиректора»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что директор по безопасности Евгений Мележиков исполняет обязанности генерального директора вместо Шамиля Газизова.

«Могу сказать, что это точно не так. Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности генерального директора. Пока генеральный директор – это генеральный директор», – сказал Фетисов.