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  • «РБ-Спорт»: обязанности Газизова в «Спартаке» исполняет директор по безопасности

«РБ-Спорт»: обязанности Газизова в «Спартаке» исполняет директор по безопасности

8 декабря 2020, 18:46
10

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает «РБ-Спорт». Обязанности Газизова исполняет директор по безопасности Евгений Мележиков.

Газизов пока официально не покинул клуб. Мележиков – основной кандидат на замену уходящему менеджеру.

  • Газизова назначили летом.
  • В ноябре «Спартак» назначил на пост спортивного директора Дмитрия Попова, который ранее работал в клубе.
  • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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geroin161
1607443287
Давай Газизов, удачи. И Урунова не забывай)))
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Rabinovi_ch
1607443520
Что за цирк там в спартаке?
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Viper for CSKA
1607444234
А новых игроков повар подбирает что ли? Что за сумасшедший дом? Не к добру.
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DOCTOR PENALTY
1607445770
Ну что ж, остаётся только поздравить Зарему с предстоящим назначением на пост генерального директора.
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paracetamol
1607447077
Говорили Газизу: не ходи в свинарник, бараном станешь, вся страна смеяться будет. Не послушался!
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Nerlinger
1607447897
Меня возьмите, я вам быстро порядок наведу ....
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Play
1607447981
Мне кажется у Федуна там эти обязанности может и уборщица тётя Клава совмещать с мытьём полов.
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Сильвербой
1607448896
Твою мать, прогрессирующее государство, продавец это менеджер по продажам, а охранник это директор по безопасности!!!
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