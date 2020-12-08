«РБ-Спорт»: обязанности Газизова в «Спартаке» исполняет директор по безопасности

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает «РБ-Спорт». Обязанности Газизова исполняет директор по безопасности Евгений Мележиков.

Газизов пока официально не покинул клуб. Мележиков – основной кандидат на замену уходящему менеджеру.