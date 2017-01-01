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    «РБ-Спорт»: обязанности Газизова в «Спартаке» исполняет директор по безопасности

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает «РБ-Спорт». Обязанности Газизова исполняет директор по безопасности Евгений Мележиков.

    Газизов пока официально не покинул клуб. Мележиков – основной кандидат на замену уходящему менеджеру.

    • Газизова назначили летом.
    • В ноябре «Спартак» назначил на пост спортивного директора Дмитрия Попова, который ранее работал в клубе.
    • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1379

      Play 17 секунд назад

      Мне кажется у Федуна там эти обязанности может и уборщица тётя Клава совмещать с мытьём полов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2218

      Nerlinger 1 минуту назад

      Меня возьмите, я вам быстро порядок наведу ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9427

      paracetamol 15 минут назад

      Говорили Газизу: не ходи в свинарник, бараном станешь, вся страна смеяться будет. Не послушался!

      1
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      Рейтинг: +19246

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Ну что ж, остаётся только поздравить Зарему с предстоящим назначением на пост генерального директора.

      0
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      Рейтинг: +5566

      Viper for CSKA 1 час назад

      А новых игроков повар подбирает что ли? Что за сумасшедший дом? Не к добру.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9999

      JTherry > Viper for CSKA 58 минут назад

      новых игроков будет подбирать спортивный директор - Попов... с Заремой, наверное, будет советоваться...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +521

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Что за цирк там в спартаке?

      3
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      Рейтинг: +11790

      alarm 1 час назад

      позор! снова грызня в тарасятнике!

      5
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      Рейтинг: +1406

      geroin161 1 час назад

      Давай Газизов, удачи. И Урунова не забывай)))

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