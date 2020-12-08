«МЮ» хочет вернуть Роналду. Спонсор команды Chevrolet готов оплатить трансфер форварда

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Auto Esporte. В трансфере 35-летнего португальца заинтересован спонсор «МЮ» – автомобильный концерн Chevrolet.
Руководство американской кампании считает, что возвращение Роналду может привести к росту акций клуба и самого концерна, как это произошло с «Ювентусом» и его спонсором Jeep в 2018-м году.
Сообщается, что Chevrolet готов полностью оплатить трансфер Роналду.
- Роналду играл за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
Источник: Auto Esporte