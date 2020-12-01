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    «МЮ» хочет вернуть Роналду. Спонсор команды Chevrolet готов оплатить трансфер форварда

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Auto Esporte. В трансфере 35-летнего португальца заинтересован спонсор «МЮ» – автомобильный концерн Chevrolet.

    Руководство американской кампании считает, что возвращение Роналду может привести к росту акций клуба и самого концерна, как это произошло с «Ювентусом» и его спонсором Jeep в 2018-м году.

    Сообщается, что Chevrolet готов полностью оплатить трансфер Роналду.

    • Роналду играл за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Auto Esporte

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +640

      ARSteven89 58 минут назад

      Какой ужас читать такие футбольные новости не о футболе совершенно! Спонсор заинтересован в трансфере, чтобы выросли акции клуба и самого концерна. Абсолютно понятен хейт болельщиков МЮ в адрес руководства, футбол-то где в этом всём?!

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      Рейтинг: +2690

      general.lizyukov > ARSteven89 49 минут назад

      Футбол? Футбол закончился лет 50 назад, сейчас остался только бизнес.
      "Вот поэтому я хочу тренировать в школе. Потому что они хотят просто играть" (С) Any Given Sunday

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      Рейтинг: -44

      fabo26 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -2
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      Рейтинг: -104

      Закат ЕдРа 2 часа назад

      В Анжи перейдет!!!

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      Рейтинг: +109

      Maga Ingush 2 часа назад

      Будет здорово конечно, но навряд ли захочет сам Рон, потому что МЮ хреново играет, там шансы на победу в ЛЧ и в АПЛ не очень большие. В ближайшие 3-4 года в АПЛ будут хорошо играть Ливер Ман сити и Челси. Может и МБ подтянется через года 2-3. Но пока сырые, команда строится только

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      Рейтинг: +1546

      anri1703 > Maga Ingush 2 часа назад

      С юве шансы такие же как и мю тем более в этом сезоне юве нестабилен как и мю

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      Рейтинг: +3463

      Гавроша 2 часа назад

      Вот что значит бренд - на его игру никто даже не смотрит!

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