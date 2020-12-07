Черчесов: «Сейчас у сборной нет базовых клубов, но мы бы не отказались»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли у национальной команды сейчас базовые клубы в РПЛ.

– А вы верите в клубные связи при формировании сборной?

– Есть смысл. И мы часто это обсуждаем. И у моих предшественников – Хиддинка и Адвоката – были буквально две команды – «Зенит» и ЦСКА – откуда они брали игроков. Так случилось тогда. Мы бы от этого тоже не отказались, но давайте будем объективны. Вы же тоже смотрите наш чемпионат. Нету пока ярко выраженных блоков. Хотя из «Зенита» сейчас было достаточно много игроков на последнем сборе.

Из ЦСКА было четыре футболиста, не считая Фернандеса, которого не было. Этим блокам, особенно из ЦСКА, нужно время, чтобы приблизиться к тому высокому уровню. Было бы неплохо, но на сегодня такого у нас нет, хотя мы бы, честно говоря, хотели.

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