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  • Черчесов: «Сейчас у сборной нет базовых клубов, но мы бы не отказались»

Черчесов: «Сейчас у сборной нет базовых клубов, но мы бы не отказались»

7 декабря 2020, 22:16
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли у национальной команды сейчас базовые клубы в РПЛ.

– А вы верите в клубные связи при формировании сборной?

– Есть смысл. И мы часто это обсуждаем. И у моих предшественников – Хиддинка и Адвоката – были буквально две команды – «Зенит» и ЦСКА – откуда они брали игроков. Так случилось тогда. Мы бы от этого тоже не отказались, но давайте будем объективны. Вы же тоже смотрите наш чемпионат. Нету пока ярко выраженных блоков. Хотя из «Зенита» сейчас было достаточно много игроков на последнем сборе.

Из ЦСКА было четыре футболиста, не считая Фернандеса, которого не было. Этим блокам, особенно из ЦСКА, нужно время, чтобы приблизиться к тому высокому уровню. Было бы неплохо, но на сегодня такого у нас нет, хотя мы бы, честно говоря, хотели.

Черчесов – о жеребьевке отбора к ЧМ-2022: «Попалась ровная и рабочая группа. Географически нам будет комфортно»

Источник: Ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Plyash
1607374722
Так у сборной сейчас и базового тренера нет,очередной временщик погоняет. Но мы бы не отказались.
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Владислав Vlad
1607375993
Ну, типа - мне бы игроков хороших и что бы играли в одном клубе, все 11 человек. Я бы такую команду сколотил......))) А то с разными игроками нужно же тренироваться. А тут глядишь - приехали, выиграли - молодцы. Проиграли - Семак виноват.)))
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paracetamol
1607381938
Мне противно читать его дурацкие опусы. Он же может только разрушать, создавать ума не хватает.
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ivany4
1607420086
Имея базовый клуб, зачем нужен тренер сборной? Можно вместо него использовать "базового" тренера.))
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zigbert
1607446585
В том и талант тренера, когда он сумеет найти достойных игроков из разных клубов.
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