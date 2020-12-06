«Спартак» забил пять голов в РПЛ впервые с 2013 года

Пищевик любит пропускать по пятёрочке - в этом он мастер !!!
Гыгы
Матч 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1) стал для «Спартака» первым за семь лет, когда удалось забить пять мячей. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Видео доступно ниже.
Последний раз «Спартак» забил 5+ голов в РПЛ в декабре 2013 года, когда на «РЖД Арене» разгромил «Волгу» (6:1).
- Сейчас «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
- Следующий соперник – «Сочи».
- «Волга» прекратила профессиональное существование.
Впервые за 7 лет забили 5 мячей в чемпионате России! #СпартакТамбов pic.twitter.com/yXt5okIMiB— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 6, 2020