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    «Спартак» забил пять голов в РПЛ впервые с 2013 года

    Матч 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1) стал для «Спартака» первым за семь лет, когда удалось забить пять мячей. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Видео доступно ниже.

    Последний раз «Спартак» забил 5+ голов в РПЛ в декабре 2013 года, когда на «РЖД Арене» разгромил «Волгу» (6:1).

    • Сейчас «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • Следующий соперник – «Сочи».
    • «Волга» прекратила профессиональное существование.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      Верзихрюк 32 минуты назад

      Пищевик любит пропускать по пятёрочке - в этом он мастер !!!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3373

      Гавроша 35 минут назад

      Такими достижениями не гордиться, их стыдиться нужно! И почему не написали, что тамбов играл без основы?

      2
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      Рейтинг: -349

      alarm_иг > Гавроша 28 минут назад

      Обсос, ты там недавно воняло на синитовской ветке про дриусси. А сам-то что ты делаешь на спартаковской ветке? Обсос епт. Гыгы

      1
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      Рейтинг: +11563

      alarm 1 час назад

      зато сколько спартаку пятёрочек отгружали - не счесть!
      стыдно за спартак! позор спартаку! гы-гы!

      -1
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