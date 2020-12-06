«Спартак» забил пять голов в РПЛ впервые с 2013 года

Матч 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1) стал для «Спартака» первым за семь лет, когда удалось забить пять мячей. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Видео доступно ниже.

Последний раз «Спартак» забил 5+ голов в РПЛ в декабре 2013 года, когда на «РЖД Арене» разгромил «Волгу» (6:1).

Сейчас «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

Следующий соперник – «Сочи».

«Волга» прекратила профессиональное существование.