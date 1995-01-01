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    Кабелла: «В РПЛ игра очень оборонительная. Во Франции футбол гораздо лучше»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил чемпионаты Франции и России. В Лиге 1 футболист выступал, в частности, за «Монпелье».

    «В РПЛ очень и очень оборонительная игра. Поскольку команды менее техничны, они делают акцент на оборону. Все заточено на физической подготовке.

    Во Франции футбол гораздо лучше, Лига 1 сильнее РПЛ. Во Франции пытаются играть в футбол. Однако в России тоже есть хорошие клубы», – сказал Кабелла.

    • В сезоне РПЛ Кабелла провел 12 матчей, забил 5 голов.
    • Ранее он говорил, что не видит разницы между чемпионатами.
    • «Краснодар» в РПЛ идет 8-м.

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1525

      acor94 40 минут назад

      он же говорил, что не видит разницы между чемпионатами буквально пару дней назад.

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