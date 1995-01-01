Кабелла: «В РПЛ игра очень оборонительная. Во Франции футбол гораздо лучше»

он же говорил, что не видит разницы между чемпионатами буквально пару дней назад.
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил чемпионаты Франции и России. В Лиге 1 футболист выступал, в частности, за «Монпелье».
«В РПЛ очень и очень оборонительная игра. Поскольку команды менее техничны, они делают акцент на оборону. Все заточено на физической подготовке.
Во Франции футбол гораздо лучше, Лига 1 сильнее РПЛ. Во Франции пытаются играть в футбол. Однако в России тоже есть хорошие клубы», – сказал Кабелла.
- В сезоне РПЛ Кабелла провел 12 матчей, забил 5 голов.
- Ранее он говорил, что не видит разницы между чемпионатами.
- «Краснодар» в РПЛ идет 8-м.