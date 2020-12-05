Бакаев, Мозес и Ларссон сыграют с первых минут в матче «Спартак» – «Тамбов», Кокорин – вне заявки

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тамбова» на матч 17-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев, Понсе, Ларссон.
«Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков, Чичерин, Гигашвили, Ароян, Володько, Карасев, Кабахидзе, Тилль, Онугха, Карапетян.
- Матч пройдет в Москве на «Открытие Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- По итогам 16 туров «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, «Тамбов» – 14-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ