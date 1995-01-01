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    Бакаев, Мозес и Ларссон сыграют с первых минут в матче «Спартак» – «Тамбов», Кокорин – вне заявки

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тамбова» на матч 17-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев, Понсе, Ларссон.

    «Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков, Чичерин, Гигашвили, Ароян, Володько, Карасев, Кабахидзе, Тилль, Онугха, Карапетян.

    • Матч пройдет в Москве на «Открытие Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
    • По итогам 16 туров «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, «Тамбов» – 14-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14405

      vladimir-7 6 минут назад

      Кокорина берегут, как хрустальную вазу за стеклом, на игру с Зенитом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1992

      СвинкаСправедливости 8 минут назад

      У-у-у-у... Бакаев... Сегодня максимум ничья, видимо.

      0
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      Рейтинг: +10799

      Skull_Boy 8 минут назад

      А что так главную звезду не заявили

      0
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