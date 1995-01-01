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    Гончаренко: «Трансфер Гайча – точно не катастрофа»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на критику в адрес форварда Адольфо Гайча.

    «Трансфер Гайча – это точно не катастрофа. Катастрофа – это результаты домашних матчей. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трeх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА летом заплатил за аргентинца 8,5 миллиона евро.
    • В составе московской команды Гайч забил один гол и сделал один ассист в 16 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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