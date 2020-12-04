Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гончаренко: «Трансфер Гайча – точно не катастрофа»

4 декабря 2020, 00:23
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на критику в адрес форварда Адольфо Гайча.

«Трансфер Гайча – это точно не катастрофа. Катастрофа – это результаты домашних матчей. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трeх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА летом заплатил за аргентинца 8,5 миллиона евро.
  • В составе московской команды Гайч забил один гол и сделал один ассист в 16 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гайч Адольфо Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Niko
1607059640
За эти деньги лучше б комли взяли или того же шомуродова. Хотя посмотрим. Вообще он дело говорит, только классных игроков обычно сразу видно. Вот эджуке может стать впорядке, ему надо время. А гайча и чалова я б честно продал или в аренду бы отдал. Лучше шкурина ставить и жемалетдинова вернуть, если денег нет. Потому что эти ну ни о чем
Ответить
каа
1607060563
Никогда не думал что скажу такое....но главная катастрофа в ЦСКА сегодня - это тренерский штаб...причем в полном составе...
Ответить
BRO_football
1607061921
Ну так наигрывать его надо. Давать больше игрового времени, а не только на замены выпускать. Зато написали - 16 матчей Гайч сыграл. Как много! И ни одного полного! Полчаса в среднем Гайч играл в каждом матче. И это нормально? У Чалова вон тоже сейчас ничего не получается. Но ведь на лавке он из-за этого не сидит! Вывод один. Гайч как раз и приобретался как игрок запаса, а не для основы.
Ответить
Давид59
1607067425
А по-моему катастрофа. Ни за один мяч не цепляется и вчера было ноль точных передач.
Ответить
Axe111
1607067435
Ну да)))))))
Ответить
Fusballer
1607068441
Это не катастрофа - это п...ц! И Влашич стух в такой команде. А как начинал.
Ответить
lupezhov
1607076054
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам===---- https://cli.co/J2KgxrQ
Ответить
Аид666
1607088740
лучше бы Жаму оставили и Мусу вернули... Чем непонятный Гайич и зачем то белорус...
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
24
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
4
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
7
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
4
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
2
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
11
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Все новости
Все новости
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
2
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
11
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
17
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
9
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
10
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
12
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+