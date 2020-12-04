Гончаренко: «Трансфер Гайча – точно не катастрофа»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на критику в адрес форварда Адольфо Гайча.

«Трансфер Гайча – это точно не катастрофа. Катастрофа – это результаты домашних матчей. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трeх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть», – сказал Гончаренко.