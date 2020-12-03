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  • Metaratings: Тедеско положительно воспринял новость о скором уходе Газизова из «Спартака»

Metaratings: Тедеско положительно воспринял новость о скором уходе Газизова из «Спартака»

3 декабря 2020, 22:35
16

Главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско не понравилось работать с Шамилем Газизовым.

В связи с этим, как утверждает Metaratings, немец положительно воспринял новость о скором уходе генерального директора клуба.

Учитывая, что Газизов покинет «Спартак», Тедеско гораздо оптимистичнее смотрит на свое будущее в России.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Газизов Шамиль
Комментарии (16)
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paracetamol
1607025028
Тадеске воровать легче будет.
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NewLife
1607025688
Я тоже положительно воспринял !
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maratagliulin
1607026409
При Газизове Спартак вошел в тройку. Если бы не он, то Тедеско, наверное, уже пошел бы давно за Цорном
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DOCTOR PENALTY
1607029433
Язык без костей. После таких высказываний Тедеско лучше самому уйти.
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ivany4
1607031142
Мутная какая-то новость. Кому высказал свое положительное мнение?? С кем поделился делился такими мыслями?? Отошло то время, когда верили каждому объявлению на заборе. Хотя нет, судя по комментам, в северной окраине верят во все что непопадя.))
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kliker
1607037084
И Урунова пусть с собой заберёт!
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piligrim1986
1607056242
а Тедеско в курсе?
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vladimir-7
1607064250
После времён Романцева, в штабе руководства командой всё идет через *опу, что с тренерами, что с директорами. ИМХО.
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JTherry
1607068436
"Блистательно. Смешно. Эксклюзивно. Мы даем миру спорта инсайды и смотрим на новости под другим углом" - вот что такое Metaratings... вся риторика сайта замешана на скандалах)) поэтому - относитесь критически к написанному...
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zigbert
1607103381
Очередное сочинение на вольную тему.
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