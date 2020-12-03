Metaratings: Тедеско положительно воспринял новость о скором уходе Газизова из «Спартака»

Главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско не понравилось работать с Шамилем Газизовым.

В связи с этим, как утверждает Metaratings, немец положительно воспринял новость о скором уходе генерального директора клуба.

Учитывая, что Газизов покинет «Спартак», Тедеско гораздо оптимистичнее смотрит на свое будущее в России.