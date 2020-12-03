Metaratings: Тедеско положительно воспринял новость о скором уходе Газизова из «Спартака»

Главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско не понравилось работать с Шамилем Газизовым.
В связи с этим, как утверждает Metaratings, немец положительно воспринял новость о скором уходе генерального директора клуба.
Учитывая, что Газизов покинет «Спартак», Тедеско гораздо оптимистичнее смотрит на свое будущее в России.
- Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года.
- Прекращение сотрудничества с ним ожидается после 16 декабря.
- Функционер может сменить Василия Кикнадзе в «Локомотиве».
Источник: Metaratings