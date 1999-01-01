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    Metaratings: Тедеско положительно воспринял новость о скором уходе Газизова из «Спартака»

    Главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско не понравилось работать с Шамилем Газизовым.

    В связи с этим, как утверждает Metaratings, немец положительно воспринял новость о скором уходе генерального директора клуба.

    Учитывая, что Газизов покинет «Спартак», Тедеско гораздо оптимистичнее смотрит на свое будущее в России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +291

      maratagliulin 8 минут назад

      При Газизове Спартак вошел в тройку. Если бы не он, то Тедеско, наверное, уже пошел бы давно за Цорном

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      Рейтинг: +6800

      Hektor 84 12 минут назад

      Не пойму за какие заслуги его пригласили в Спартак? Если он одного Зинченко в Ман сити продал то что теперь? Больше и похвастаться не чем.

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      Рейтинг: +5970

      NewLife 20 минут назад

      Я тоже положительно воспринял !

      1
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      Рейтинг: +9824

      Persona_non_Grata 29 минут назад

      Да , я так думаю , что никто сильно возражать не будет - я скептически отнесся к его назначению , но " свято веря в профессионализм " руководства клуба , как бы , дал время для определения своего мнения - увы мнение - ... ну никакое (((

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      Рейтинг: +9389

      paracetamol 31 минуту назад

      Тадеске воровать легче будет.

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      Рейтинг: +9824

      Persona_non_Grata > paracetamol 28 минут назад

      Те суди людей по зенитовским меркам !!!

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      Рейтинг: +11641

      KLIM777 39 минут назад

      а балоболов никто не любил испокон веков. Кто его притащил вообще?

      2
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      Рейтинг: +2152

      ФК Пупсик 43 минуты назад

      Некрасиво ведет себя тедеску!

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