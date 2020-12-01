«Зенит» и «Сочи» – лидеры РПЛ в рейтинге Fair Play. «Спартак» – последний

Пресс-служба РПЛ опубликовала рейтинг Fair Play по итогам 16 туров чемпионата России.
На первом месте с 7,69 баллами расположился «Зенит». Второе место у «Сочи» (7,52), третье – у «Ростова» (7,44).
«Спартак» с средним баллом 6,95 замкнул рейтинг.
- По итогам каждого месяца команда, заработавшая наивысший средний балл, получает премию Liga Fair Play, продвигающую идеи честной игры.
- Цель Премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play (или честной игры), в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер РПЛ