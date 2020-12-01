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  • «Зенит» и «Сочи» – лидеры РПЛ в рейтинге Fair Play. «Спартак» – последний

«Зенит» и «Сочи» – лидеры РПЛ в рейтинге Fair Play. «Спартак» – последний

1 декабря 2020, 10:59
58

Пресс-служба РПЛ опубликовала рейтинг Fair Play по итогам 16 туров чемпионата России.

На первом месте с 7,69 баллами расположился «Зенит». Второе место у «Сочи» (7,52), третье – у «Ростова» (7,44).

«Спартак» с средним баллом 6,95 замкнул рейтинг.

  • По итогам каждого месяца команда, заработавшая наивысший средний балл, получает премию Liga Fair Play, продвигающую идеи честной игры.
  • Цель Премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play (или честной игры), в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Спартак Ростов
Комментарии (58)
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oyabun
1606811024
Какой бредовый рейтинг, высосаный из пальца. Что то я не видел от Спартака нечестной игры или неуважения к соперникам.
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NewLife
1606813576
Бомжи насмешили с утра. Брежнев тоже сам себя орденами награждал, не оригинально. Особенный улёт видеть на втором месте самых fair Сочи - бессовестных погромщиков детей. И синит с его дрочилой в интернете - это fair для кого ? Этот рейтинг показывает, как все прогнило в нашем футболе.
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maior-60
1606814333
Смех, да и только! Везде бомжи обосрались где только можно, а здесь газпром решил сам себя презентовать. Только очень плохо получилось: ложь, 3,14здёжь и провокация!
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mamba9090909
1606814963
О как спартачей карёжит!))))))))))))))))
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Fusballer
1606815583
Очень красиво два филиала Газпрома расположились))) Ещё чабану надо такую вручить, за отношение к своим игрокам и общение с журналистами))) А что, разве не заслужил?
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JTherry
1606827353
если пресс-служба РПЛ опубликовала рейтинг, понятно, что его писали по заказу от пресс-службы Миллера...
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Из Твери Леха
1606828765
Рейтинг фигня. Че толку с этих рейтингов, если все клубы РПЛ это унылая пассиваня жижа, да и к тому же никчемная, как показали мати еврокубков. А то, что сриптак будет играть нечестно по отношению ко всем было и так понятно, после истеричных заявлений Федуна.
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ySS
1606831481
После "джентльменского" отказа перенести матч с Ростовом и избиения их малолеток, о каком лидерстве может идти речь?
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paracetamol
1606834768
«Спартак» – последний в рейтинге Fair Play, зато первый по липовым пенальти!
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zigbert
1606841265
Во многом надуманный рейтинг,не поддающийся подсчету баллов.
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