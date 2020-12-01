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    «Зенит» и «Сочи» – лидеры РПЛ в рейтинге Fair Play. «Спартак» – последний

    Пресс-служба РПЛ опубликовала рейтинг Fair Play по итогам 16 туров чемпионата России.

    На первом месте с 7,69 баллами расположился «Зенит». Второе место у «Сочи» (7,52), третье – у «Ростова» (7,44).

    «Спартак» с средним баллом 6,95 замкнул рейтинг.

    • По итогам каждого месяца команда, заработавшая наивысший средний балл, получает премию Liga Fair Play, продвигающую идеи честной игры.
    • Цель Премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play (или честной игры), в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии79
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      Рейтинг: +1452

      Romio-xxx 3 минуты назад

      Еще одно неоспоримое доказательство в чью сторону свистят и не свистят судьи!!!

      0
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      Рейтинг: +3303

      Гавроша 15 минут назад

      Насколько же Зенит отличается от спартака!

      1
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      Рейтинг: +4316

      BarStep > Гавроша 3 минуты назад

      Прям диаметрально-противоположно))!

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      Рейтинг: +2659

      general.lizyukov 34 минуты назад

      честная игра )))) я вас умоляю ))))))

      1
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      Рейтинг: +14317

      vladimir-7 41 минуту назад

      После игры 16 декабря двухсторонний диалог болельщиков команд,
      возможно, превратится в монолог. Что лучше, утопление бомжей в
      болоте или поедание свиного шашлыка? Выбирайте, господа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1572

      Klaido > vladimir-7 16 минут назад

      скорее, прожарка ослятины возле унитаз-арены

      0
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      Рейтинг: +4109

      Виталий Орехов 1 час назад

      Бомбардир пора уже привлекать ))) за разжигание межклубной розни.

      3
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      Рейтинг: +6852

      ivany4 1 час назад

      Цель Премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play (или честной игры), в основе которых — уважение к соперникам.... и т.д.
      И сразу вспомнился ролик из раздевалки радужного клуба рукоблуда и Азмуна. И пояснение Медведева "уважаемым" болельщикам, что это такое.))) Ну и далее по списку.
      Ну а Спартак "заслужил" последнее место благодаря Федуну. Ну не любят в радужном клубе правду. Ведь предупреждал Федун СБГ - за деяния ваши, развал футбола в стране, наказаны в Европе будете. Так и случилось.

      2
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      Рейтинг: +668

      Fusballer 1 час назад

      Очень красиво два филиала Газпрома расположились))) Ещё чабану надо такую вручить, за отношение к своим игрокам и общение с журналистами))) А что, разве не заслужил?

      4
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      Рейтинг: +2990

      mamba9090909 1 час назад

      О как спартачей карёжит!))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1572

      Klaido > mamba9090909 1 час назад

      кстати, в свете предстоящего вашего унижения завтра по игре
      есть предложение по продвижению вашего клуба в Европе: если не по игре, то хоть по смене имиджа. Например, для поднятия рейтинга, узнаваемости и популяризации в Европе вашего клуба можно вас переименовать в "homosexual wankers" - точно гарантированный успех в Европе, да и вашего анониста уже там заприметили по видео)

      2
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      Рейтинг: +2990

      mamba9090909 > Klaido 1 час назад

      Ну. во-первых, ОнАнист не наш, он ВАШ. Родился в Москве, воспитывался и вырос в Спартаке. Это ВАШЕ наследие. Что по игре в Европе, то там, из клубов РПЛ, никто не блещет. А вас я там вообще не наблюдаю. Остальной свой детский бред оставь при себе.))

      2
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      Рейтинг: +1572

      Klaido > mamba9090909 1 час назад

      дрочить он стал уже у вас))) с азмунихой)) хотя... наверное ваши ему свечку держали в тот период - не зря же он у вас в итоге оказался и в этой ипостаси прославился....
      что до Европы - предвкушаю завтра бельгийское садистское порно с очередной дежурной заказной отмазкой от всяких Черданцевых, Канделак и Губерниевых ))) там то не будет ваших слуг в черном со свистком

      2
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      Рейтинг: +5823

      NewLife > Klaido 1 час назад

      У них же играет jerkoff.

      2
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      Рейтинг: +1572

      Klaido > NewLife 1 час назад

      ага))) учитель языкатого воришки - он и научил его jerk off )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +2990

      mamba9090909 > Klaido 1 час назад

      Дитя неразумное, привычки вырабатываются с детства. Здесь он только прокололся, по неосторожности, обидел женщину, она и сдала его.)) Что до Европы - можешь предвкушать. А чтобы аппетитней было, пересмотри ваши подвиги в Европе, в последних сезонах 18/19. 19/20. В этом то сезоне вас там вообще не наблюдается.))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1572

      Klaido > mamba9090909 1 час назад

      пока гомосеков будут тащить такие же судьи, естественно, нормальные клубы с трудом будут в Европу проходить)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2990

      mamba9090909 > Klaido 54 минуты назад

      Ну ну.)) Пересмотри последнюю игру с Ротором, они, по такой игре, быстрее в Европу выйдут. Или игру Ахмат - Зенит, в которой судья украл победу Зенита. Кстати, в Европе вам какие судьи мешали?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1100

      Ужас Бората 1 час назад

      А самый фзйрплеистый - онанист Дзюба. Стыдно за синит!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1446

      Lenin26 > Ужас Бората 1 час назад

      Стыдно за свиней!

      -1
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      Рейтинг: +1572

      Klaido > Lenin26 1 час назад

      стыдно за гомосексуальных анонистов)))

      5
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      Рейтинг: +1446

      Lenin26 > Klaido 1 час назад

      Не хотел это писать,но чьё воспитание?!?!как в детстве воспитали в вашей академии,так теперь и живёт!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1572

      Klaido > Lenin26 1 час назад

      его от нас выгнали)))) ибо не поддавался воспитанию - нашел себе братьев по культуре и разуму вне нашего дома)

      5
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      Рейтинг: +1446

      Lenin26 > Klaido 1 час назад

      что ты тут заливаешь,он у вас играл с 7 до 26 лет,воспитали,ещё как воспитали!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1572

      Klaido > Lenin26 1 час назад

      заливают лед на катке))) беги быстрее на урок, не прогуливай русский )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1446

      Lenin26 > Klaido 1 час назад

      Понятно,возразить нечего.

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      Рейтинг: +1572

      Klaido > Lenin26 1 час назад

      раз нечего возразить, тогда иди спокойно учись, родители хоть знают, чем занят вместо уроков?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1446

      Lenin26 1 час назад

      Самое интересное,что горит только у свиней,всем остальным по большому счёту насрать!!!

      4
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      Рейтинг: +1446

      Lenin26 > Klaido 1 час назад

      Будь скромней,самый адекватный человек на планете

      1
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      Рейтинг: +1572

      Klaido > Lenin26 1 час назад

      просто умные люди стебутся и угарают с подобных попыток пропиарить кружок любителей однорукого бандита)))

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