Черчесов: «Эйфории от чемпионата мира больше нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что успешное выступление на ЧМ-2018 никак не влияет на команду.

– Эйфория после удачного выступления на домашнем чемпионате мира, которая шлейфом продолжает тянуться за российской сборной, в нынешних условиях вам больше помогает или мешает?

– Забудьте об этой эйфории. Ее больше нет.

– Возможно, но ведь все равно люди будут использовать в качестве мерила новых достижений национальной команды именно тот результат двухгодичной давности?

– Поймите, с той эйфорией, которая окутала всех нас после первенства планеты, мы никогда не попали бы на чемпионат Европы. У профессионального спорта нет слова «вчера». Есть только сегодня и завтра.

За то, что было, мы свое уже получили. Не открою истины, если скажу, что аппетит приходит во время еды. Впереди у нас новые турниры и сопряженная с подготовкой к ним большая работа.

Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала.

Команда Черчесова вылетела от сборной Хорватии, проиграв в серии пенальти.

Черчесов – об идеальном составе на Евро: «Он написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться»