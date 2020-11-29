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    Черчесов: «Эйфории от чемпионата мира больше нет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что успешное выступление на ЧМ-2018 никак не влияет на команду.

    – Эйфория после удачного выступления на домашнем чемпионате мира, которая шлейфом продолжает тянуться за российской сборной, в нынешних условиях вам больше помогает или мешает?

    – Забудьте об этой эйфории. Ее больше нет.

    – Возможно, но ведь все равно люди будут использовать в качестве мерила новых достижений национальной команды именно тот результат двухгодичной давности?

    – Поймите, с той эйфорией, которая окутала всех нас после первенства планеты, мы никогда не попали бы на чемпионат Европы. У профессионального спорта нет слова «вчера». Есть только сегодня и завтра.

    За то, что было, мы свое уже получили. Не открою истины, если скажу, что аппетит приходит во время еды. Впереди у нас новые турниры и сопряженная с подготовкой к ним большая работа.

    • Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала.
    • Команда Черчесова вылетела от сборной Хорватии, проиграв в серии пенальти.

    Черчесов – об идеальном составе на Евро: «Он написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6013

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      КАкая эйфория ? Всё пропаганда на СМИ.
      Обыграли Египет без Салаха и Саудов. Всё . Разгром от Уругвая , бронированный автобус на 120 мину с Испанией и качели с хорватами.
      Это на домашнем чемпионате. Чем гордится то ?
      И после этого всем ЗМС , верх цинизма .

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      Рейтинг: +985

      SaveAS 35 минут назад

      А что, была эйфория? Почувствовали себя чемпионами мира? Решили сербов на классе обыграть? СТАНИСЛАВ ПРОСНИСЬ, ТЫ ОБОСРАЛСЯ!

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      Рейтинг: +9

      romanowinnikow 1 час назад

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      Рейтинг: +1341

      Tsigan 1 час назад

      Станислав ни один человек разбирающийся в футболе не испытывал эйфории, потому что победа над Египтом и Аравией не может вскружить голову человеку который хоть чуть интересуется футболом. В группе была команда приближенная к элите-Уругвай, счети 0:3 не в нашу пользу. То что творилось с Испанией это не футбол, это мучение на футбольном поле. А каком успехе нам говорят я никак не могу понять.

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      Рейтинг: +1161

      elessar arnor > Tsigan 1 час назад

      арабы, которые были на посту

      долб а *** радовались победе, что вышли на улицы..эх..так бы на митинги ходили

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      Рейтинг: +5701

      САДЫЧОК 1 час назад

      Черчесов ты туда попал без отбора ! Выиграл у саудитов и Египта и больной на тот момент сборной Испании и всё это дома !

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