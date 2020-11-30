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Черчесов: «Эйфории от чемпионата мира больше нет»

30 ноября 2020, 19:37
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что успешное выступление на ЧМ-2018 никак не влияет на команду.

– Эйфория после удачного выступления на домашнем чемпионате мира, которая шлейфом продолжает тянуться за российской сборной, в нынешних условиях вам больше помогает или мешает?

– Забудьте об этой эйфории. Ее больше нет.

– Возможно, но ведь все равно люди будут использовать в качестве мерила новых достижений национальной команды именно тот результат двухгодичной давности?

– Поймите, с той эйфорией, которая окутала всех нас после первенства планеты, мы никогда не попали бы на чемпионат Европы. У профессионального спорта нет слова «вчера». Есть только сегодня и завтра.

За то, что было, мы свое уже получили. Не открою истины, если скажу, что аппетит приходит во время еды. Впереди у нас новые турниры и сопряженная с подготовкой к ним большая работа.

  • Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала.
  • Команда Черчесова вылетела от сборной Хорватии, проиграв в серии пенальти.

Черчесов – об идеальном составе на Евро: «Он написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1606754454
Черчесов ты туда попал без отбора ! Выиграл у саудитов и Египта и больной на тот момент сборной Испании и всё это дома !
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Tsigan
1606755586
Станислав ни один человек разбирающийся в футболе не испытывал эйфории, потому что победа над Египтом и Аравией не может вскружить голову человеку который хоть чуть интересуется футболом. В группе была команда приближенная к элите-Уругвай, счети 0:3 не в нашу пользу. То что творилось с Испанией это не футбол, это мучение на футбольном поле. А каком успехе нам говорят я никак не могу понять.
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romanowinnikow
1606756361
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам------ http://bit.do/xznakom
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SaveAS
1606757891
А что, была эйфория? Почувствовали себя чемпионами мира? Решили сербов на классе обыграть? СТАНИСЛАВ ПРОСНИСЬ, ТЫ ОБОСРАЛСЯ!
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Fusballer
1606760520
Два с лишним года в эйфории, герои, мля. И шлейф не от эйфории уже, а от того, что обосрались.
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AtticusFinch1
1606761897
А было удачное выступление и эйфория? играли бы любой другой стране-обосрались,как сейчас в каждом матче
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galinapolovenko
1606797319
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Боцман59rus
1606815106
#д,о,л,п,а,е,п
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Hektor 84
1606892152
Ну у тебя то может и была. А у нас и не было ни какой эйфории. Обыграны были слабые соперники. Ни одной победы над топ сборными.
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