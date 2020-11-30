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  • Комбаров – о «Спартаке»: «Если бы Федун все контролировал, результаты были бы намного лучше»

Комбаров – о «Спартаке»: «Если бы Федун все контролировал, результаты были бы намного лучше»

30 ноября 2020, 18:59
3

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал главную причину нестабильных результатов «Спартака» в последние годы.

— 10 лет ты был в «Спартаке». Что с клубом не так?

— Приведу пример: в чемпионский сезон, когда у нас все было для футболистов, в команде была жесткая иерархия, и каждый на своем посту принимал те решения, которые он должен принимать.

Когда начался разброс, когда работали сразу несколько руководителей, когда появились люди со стороны, то каждый начал тянуть одеяло на себя — в такой ситуации порядка уже не будет. В постчемпионский сезон люди в клубе начали мешать друг другу. Постепенно у нас и не стало результата.

— Что думаешь о Федуне?

— Он хороший человек, большой бизнесмен. У него много денег, он заработал их своим умом и усердием. Мне кажется, если бы он был единственным человеком, который принимает решения, если бы он все контролировал, то результат был бы намного лучше. Но он любит клуб и болеет за него, просто вот так выстроил структуру работы.

— Если Зарема придет и будет одна всем управлять, то будет лучше?

— Вот этого я уже не знаю.

  • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
  • Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

Комбаров: «Спартак» – народная команда, великий и могучий клуб. «Зенит» – самый популярный…в Петербурге»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (3)
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NewLife
1606755302
В кадровых вопросах Федун не силен. Он хозяин, а профессионального и грамотного управленца нет. Газизов, по-моему, таковым не является.
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zigbert
1606829690
Когда в руководстве Спартака,да и других команд,нет единства ,результат будет неудовлетворительный. Состав Спартака после чемпионского сезона оставался довольно крепким. Плохо то что отдельные игроки слишком возомнили о себе и начали разваливать команду изнутри.
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Hektor 84
1606891994
Дело не в контроле. Вон Галицкий всё контролирует, и что? Сколько раз Краснодар чемпионом был? Наоборот, если ты везде лезешь контролируешь, значит ты не доверяешь и вносишь нервоз в работу коллектива. Если не доверяешь, зачем тогда человека назначал? Надо просто спрашивать за результат, не справился оштрафован. Как на производствах не справился рабочий или не выполнил план оштрафован. А то Газизов получается набрал не ликвид, Спартак отмусолил за них бабло и писдос. А до Газизова Измайлов и Цорн. Газизов в отставку, а не ликвид на балансе Спартака, еще и неустойку ему выплачивай. Надо в контрактах сразу прописывать не выполнил работу или плохо выполнил, то штрафик и досвидос, и ни какой неустойки.
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