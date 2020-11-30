Комбаров – о «Спартаке»: «Если бы Федун все контролировал, результаты были бы намного лучше»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал главную причину нестабильных результатов «Спартака» в последние годы.

— 10 лет ты был в «Спартаке». Что с клубом не так?

— Приведу пример: в чемпионский сезон, когда у нас все было для футболистов, в команде была жесткая иерархия, и каждый на своем посту принимал те решения, которые он должен принимать.

Когда начался разброс, когда работали сразу несколько руководителей, когда появились люди со стороны, то каждый начал тянуть одеяло на себя — в такой ситуации порядка уже не будет. В постчемпионский сезон люди в клубе начали мешать друг другу. Постепенно у нас и не стало результата.

— Что думаешь о Федуне?

— Он хороший человек, большой бизнесмен. У него много денег, он заработал их своим умом и усердием. Мне кажется, если бы он был единственным человеком, который принимает решения, если бы он все контролировал, то результат был бы намного лучше. Но он любит клуб и болеет за него, просто вот так выстроил структуру работы.

— Если Зарема придет и будет одна всем управлять, то будет лучше?

— Вот этого я уже не знаю.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.

Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

Комбаров: «Спартак» – народная команда, великий и могучий клуб. «Зенит» – самый популярный…в Петербурге»